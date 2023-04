Der Jenaer Schleichersee hat einen neuen Technik-Mitarbeiter

Jena. Auch das Naturbad wird digitalisiert und bekommt einen neuen Kassenterminal. Saisonstart ist am 1. Mai.

Jena startet am 1. Mai in die neue Freibadsaison. Traditionell sperrt der Schleichersee als erstes Freibad seine Tore auf. Dann treffen Besucher am Kassenhäuschen auf einen neuen Kollegen in Mattschwarz. Ein Ticketautomat mit Bildschirm und Kartenlesegerät bietet seine Dienste an. Wie auch im Galaxsea und der neuen Sportschwimmhalle wurde in den Freibädern ein neues Zugangs- und Abrechnungssystem installiert.

Am Montag montierten Elektriker das neue System und testeten das Zusammenwirken mit den Drehkreuzen. Die Zeitenwende soll Erleichterung für die Gäste bringen. Hier wie in den Hallenbädern können Online-Tickets über den QR-Code eingelöst werden. Auch gilt für Galaxsea-Abocard- und Saisonkarten-Inhaber: Sie können direkt das Drehkreuz passieren. Trotz der Digitalisierung wird die Kasse an den Freibädern weiterhin besetzt werden.

Auch Neues in Sachen Parken

Veränderungen gibt es zudem beim Parken am Südbad. Der bisher frei zugängliche Parkplatz an der Südseite des Stadions wird künftig durch eine Schranke gesichert. Das hat etwas mit dem Stadionumbau zu tun. Die gute Nachricht für Freibad-Gäste ist, dass die Parkgebühren mit dem Eintrittsgeld verrechnet werden. Am Montag zumindest war an Parken ohnehin noch nicht zu denken. Bauleute bereiteten mit Baggern zunächst den Untergrund vor.

Am See und auf der Liegewiese sind die Saisonvorbereitungen schon weiter vorangeschritten. Alles ist in einem guten und funktionalen Zustand, so dass Besucher das gewohnte Flair erleben können. Aufgabe der nächsten Zeit wird es allerdings sein, die Schwimmmeister-Hütte zu erneuern. Die Bädergesellschaft berichtet: Ihr Zustand sei schlechter, als es Besuchern aus der Ferne erscheint.