Der Klang von Jena ertönt nicht

Alle Verstärker stehen still.

Jena. Nur die Filmvorführung „A Quiet Place 2“ im Kino am Markt Jena findet statt

Aufgrund der aktuellen Pandemieentwicklung muss „Der Klang von Jena“ am kommenden Sonntag, 21. November, abgesagt werden. Dies betrifft sowohl das Vormittagsprogramm 11-14 Uhr im Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte als auch das Nachmittagskonzert der Philharmonie im Volkshaus Jena. Bereits gekaufte Tickets für das Nachmittagskonzert können in der Jena Tourist-Information zurückgegeben werden. Die Filmvorführung „A Quiet Place 2“, 20.30 Uhr, im Kino am Markt findet statt.