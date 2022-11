Der kleine Prinz kommt nach Jena-Lobeda-Altstadt

Jena. Ein Ballett-Nachmittag mit dem Tanzhaus-Verein Jena und vielen Kindern und Erwachsenen aus Jena, Weimar und Erfurt

Es ist wohl das berühmteste Märchen unserer Zeit: „Der kleine Prinz“. In 382 Sprachen wurde es bislang übersetzt. Das Tanzhaus Jena wird die Geschichte am Sonntag, 4. Dezember als Ballettstück auf die Bühne des Bärensaales in Lobeda-Altstadt bringen, inszeniert von Alexander Morozov. Der ausgebildete Balletttänzer lebt und arbeitet seit einigen Jahren in Jena, wo er unter anderem im Tanzhaus von Rena Fritsch jungen und älteren Tanzbegeisterten die Positionen des Balletts nahebringt. Das weckte bei den Beteiligten die Lust auf mehr. Über ein Jahr lang übten dazu Kinder und Erwachsene in verschiedenen Gruppen aus Jena, Weimar und Erfurt ihre Rollen.

Sonntag, 4. Dezember, 15 Uhr, Bärensaal, Lobeda-Altstadt; Karten sind unter www.tanzhaus-jena.de erhältlich oder am Veranstaltungstag. Einlass 14 Uhr