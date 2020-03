Der Lieferant hupt nachts um 3 Uhr beim Zeiss-Pförtner

Lichtenhain hat ein Problem mit der Firma Zeiss, deren Lieferanten, einer Spedition und einer Recyclingfirma. Sie alle machen rund um den Bau 6/70 mehr Lärm als den Bewohnern lieb ist. Bei der Ortschaftsratssitzung im Feuerwehrhaus brannte die Luft.

Die Bürger schilderten die Geräuschkulisse bei nächtlichem Anlieferverkehr dramatisch: „Es ist so laut, dass man aus dem Bett fällt“, sagte einer. „Es donnert wie bei einem Gewitter“, sagte ein anderer. Tagsüber sind es vor allem technische Geräusche aus dem so genannten „E-Tunnel“, der Ladestraße, die nerven. Dies führt dazu, dass Bewohner ihre Fenster nicht öffnen können; vor allem im Sommer ist das ein Problem.

Wie bei der Bürgerversammlung zu hören war, ist ein Großteil der nächtlichen Geräusche „verhaltensbedingt“. Fahrer hupen beim Pförtner an der Schranke, und das auch bei Anlieferungen um 3 Uhr nachts oder an Feiertagen. Weil die Probleme bereits seit fünf Jahren bekannt sind, fürchten die Anwohner, es könnte die nächsten Jahre so weitergehen, denn dann wäre zumindest die Firma Carl Zeiss aus dem Schneider. Sie baut sich gerade einen neuen Firmensitz oberhalb des Westbahnhofs und wird den Standort am Südwerk dann anderen überlassen.

Was sind die richtigen Grenzwerte?

Ortsteilbürgermeister Michael Müller sieht hier auch die Stadtverwaltung in der Pflicht, Sanktionen gegen die Lärmverursacher zu verhängen. Oder wie es ein Lichtenhainer sagte: Die von den Bürgern eingeforderte Einhaltung der Normen müsse auch für das Jenaer Vorzeigeunternehmen gelten.

Die Firma Zeiss hat bereits Lärmschutzmaßnahmen an den Freikühlern und an den Kühltürmen ergriffen. Und ein Firmenvertreter sagte in der Runde: „Wir nehmen die Probleme der Anlieger ernst und werden dies auch weiterhin tun.“ Am Tage nach der Versammlung hieß es von Zeiss zur Bekräftigung noch einmal offiziell: „Zeiss hat viel Geld in Schallschutzmaßnahmen investiert. Danach liegt die Lärmbelastung unterhalb der zulässigen Grenzwerte“, teilte Unternehmenssprecherin Gudrun Vogel mit.

Und das ist schöner Lärm bei Zeiss: Bei einem Tag der offenen Tür strömen Menschen in die Anlieferhalle des Unternehmens. Foto: Thomas Beier( Archiv)

Zuletzt wurde bei der Firma SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH ein Gutachten in Auftrag gegeben, das untersuchte, wie laut es nachts an den nächstgelegenen zu schützenden Wohngebäuden ist. Gemessen wurde Am Hirschberg 19, in der Mühlenstraße 108 und Am Hirschberg 16. Ergebnis ist, dass die Beurteilungspegel ein bis fünf Dezibel unter dem amtlich zulässigen Immissionswert „Nacht“ für das Gebiet liegen. Diesen Immissionsrichtwert hat, wie in der Sitzung berichtet wurde, das Rechtsamt der Stadtverwaltung Jena auf 43 Dezibel festgelegt.

Möglich wären laut Technischer Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) zwei verschiedene Grenzwerte: Wäre Lichtenhain als „Allgemeines Wohngebiet oder Kleinsiedlungsgebiet“ eingestuft, dürften nachts 40 Dezibel nicht überschritten werden; betrachtet man Lichtenhain aber als Mischgebiet oder Dorf, dürften es nachts 45 Dezibel sein. Die Stadtverwaltung entschied sich für einen Wert in der Mitte und rundete zuungunsten der Anlieger auf. So kam es zu den genannten 43 Dezibel. Lichtenhainer Bürger kritisierten, dass die Grenzwerte nur knapp eingehalten würden. Außerdem hätten bei der Messung des Sommerzustandes Volllast-Betrieb an den Kühltürmen angenommen werden sollen, sagen sie.

Die Lichtenhainer holen bald den Traktor raus

Die Bürgerversammlung endete mit der Übereinkunft beider Seiten, sich in drei Monaten erneut zu treffen. Neben mehr Lärmschutz am E-Tunnel erhoffen sich Anlieger vor allem von der Spedition und der Recyclingfirma auf dem Zeiss-Gelände leiseres Arbeiten. Sollten sich keine Verbesserungen einstellen, drohen Protestaktionen, die zu der dörflichen Lärmgrenze passen: Die Rede war von einer Blockade der Zufahrt mit Traktoren.