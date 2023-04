Der Mai startet in Jena mit zwei neuen Baustellen

Jena. Gehwegsperrung vom Lutherplatz bis zur Dornburger Straße 52: Hier werden Fahrleitungsmasten eingebaut.

Neue Woche, zwei neue Baustellen. Nach Informationen der Stadtverwaltung kommt es von Dienstag an zu folgenden Behinderungen:

Keßlerstraße: halbseitige Sperrung auf Höhe der Hausnummer 11 vom 2. Mai bis zum 10. Mai. Grund dafür sind Tiefbauarbeiten. Fußgänger werden mittels Absperrung sicher auf die gegenüberliegende Gehwegseite geleitet.

Gehwegsperrung vom Lutherplatz, Ecke Saalbahnhofstraße bis Dornburger Str. 52 vom 2. Mai bis 14. Juli. Grund: Einbau- beziehungsweise Umbau Fahrleitungsmasten. Größtenteils können Fußgänger die Baustelle sicher passieren. Sofern es zu einer Komplettsperrung der Gehbahn kommt, werden sie und Radfahrer entsprechend umgeleitet. Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag am Lutherplatz, Ecke Saalbahnhofstraße und enden am 14. Juli in der Dornburger Straße 52.

Ankündigung

Ernst-Haeckel-Straße: Vollsperrung vom 8. Mai bis 15. Juli. Grund: Erneuerung des Abwasserkanals. Der Verkehr wird über die Knebelstraße und Am Eisenbahndamm über den Magdelstieg und Tatzendpromenade umgeleitet.