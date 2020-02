Der 14 Jahre alte Jason Rebhan ist der diesjährige Strohbär in Orlamünde.

Orlamünde. Für die Tradition des Winteraustreibens in Orlamünde wird der stärkste Junge durch den Ort gezogen.

Der Orlamünder Strohbär: Nur echt mit Beißkorb

Jason Rebhan war am Ende mächtig durchgeschwitzt. Aber er hat seinen Auftritt als Strohbär gut überstanden, trotz der größten Sorge des 14-Jährigen aus Orlamünde: zu stolpern.

Ein solches Malheur blieb ihm aber auf der gesamten Strecke von der Grundschule bis zum Umzugsziel, zur Siedlung, erspart. Ganz einfach war es nicht. Er war nicht nur von Kopf bis zu den Füßen in Stroh eingepackt worden. Er bekam zusätzlich noch einen Beißkorb verpasst und dazu Fußfesseln.

Mario Gäbler, Leiter des Bauhofes in Orlamünde, mit dem Beißkorb für den Strohbär. Foto: Jens Henning

„Er soll uns ja nicht entwischen. Der Beißkorb ist auch wichtig, schließlich sind Bären sehr gefährlich“, sagt Mario Gäbler, Leiter des Bauhofes in Orlamünde, mit einem schelmischen Grinsen. Er kann mitfühlen, wie es unter dem Strohkleid ist. „Ich war selbst mal der Strohbär. Das ist ein ganzes Stück her: 1985. Ich bin heute noch stolz darauf. Wer kann schon von sich sagen, dass er Orlamünder Strohbär gewesen ist. Ich erinnere mich gern zurück an dies Zeit“, sagt Gäbler.

Der Kräftigste ist auserkoren

Der Strohbär-Umzug hat Tradition. Seit über 100 Jahren wird in Orlamünde am Faschingsdienstag der Winter durch den Umzug ausgetrieben. Für die Mitglieder des Orlamünder Carnevals Verein, kurz OCV, bildet der Umzug den Abschluss der Faschingssaison.

Die Braut Jasmin Rebhan, die Zwillingsschwester von Jason Rebhan, mit ihrem „Baby" Cornelius Gundermann. Foto: Jens Henning

Dass Jason Rebhan die „Ehre“ zu teil wurde, lag an seinem Körpergewicht. Im Januar bei einer Beratung der jetzigen Achtklässler, die alle zusammen von 2012 bis 2016 die erste bis vierte Klasse in der Grundschule in Orlamünde besuchten, setzte er sich gegen zwei Mitbewerber durch. Luca-Tristan Eichbaum und Moritz Kirchner wären auch einmal der Strohbär gewesen. „Wir hatten nach einem Kriterium gesucht. Dann kamen wir auf die Idee, er soll der Strohbär sein, der der kräftigste von uns Dreien ist. Die Wahl fiel auf Jason“, sagte Moritz Kirchner.

Zwillingsschwester Jasmin mimt die Braut

Luca-Tristan und Moritz waren die Bärenführer. Und die Braut in der Hochzeitsgesellschaft, die den Umzug begleitete, ist auch eine Rebhan. Es ist Jasons Zwillingsschwester Jasmin. Sie setzte sich im Januar im Rathaus in Orlamünde per Los gegen die beiden Mitbewerberinnen Jasmin Kelz und Pauline Busch durch.

Ob es in der Geschichte des Orlamünder Strohbären schon einmal diese Konstellation gab, dass Zwillinge die Rollen des Strohbären und der Braut spielen durften, war beim gestrigen Umzug nicht zu erfahren. Mutter Ines Rebhan freute sich ohnehin sehr. In der Familie Rebhan/Hartmann gab es schon einmal einen Strohbären. Das war Ullrich „Uli“ Hartmann, Jasons Opa. Er war 1962 der Strohbär-Darsteller. Der erste Name, der im OCV-Archiv aufgeführt wurde, ist Walter Oelze, 1920 war das.