Detonation zerstört Auto - Schuhdiebe zu Silvester

Detonation zerstört Auto

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Silvesternacht in der Mühlenstraße in Jena. Unbekannte zündeten einen vermutlich nicht zugelassenen Sprengkörper, welcher durch die Detonation massiven Schaden an einem Pkw und einem Garagentor verursachte. Die Wucht der Explosion riss Teile des Unterbodens vom Fahrzeug ab und schleuderte diese auf die Straße.

Schuhdiebe auch zu Silvester aktiv

Am Neujahrsmorgen meldete eine Frau der Polizei, dass sie soeben einen Einbrecher in der Theo-Neubauer-Straße in Jena auf frischer Tat ertappt habe. Geräusche an der Wohnungstür weckten die Zeugin und durch den Türspion beobachtete sie einen Mann, der sich an den Schuhregalen zu schaffen machte.

Während die Zeugin auf die alarmierte Polizei wartete, ging ihr Lebensgefährte auf „Verbrecherjagd“. Allerdings erfolglos, denn der Täter hatte das Haus bereits wieder verlassen. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, musste sie feststellen, dass nicht nur Schuhe fehlten, sondern auch zwei Kellerabteile aufgebrochen wurden. Die Zeugin beschrieb den Täter wie folgt:

schlank,

bordeauxrote Hose (vermutlich Jogginghose),

Rucksack auf,

Kartons unterm Arm

Ob und was aus den Kellerverschlägen entwendet wurde, konnte die Polizei bisher noch nicht ermitteln.

Die gleiche Vorgehensweise mit gleicher Beute gab es auch in der Sophienstraße in Jena. Auch hier stahlen Unbekannte mehrere Paar Schuhe und brachen in Kellerabteile ein. Ob die Täter neben dem fehlenden Schuhwerk weitere Beute machen konnten, ist bisher auch hier noch nicht bekannt.

