Deutsch-deutsche Liebe in Jena

Noch ein paar Silvester-Nachgefühle. 3. Januar 2009. Im Café, Markt 11. Und ein Problem: Was frage ich diese Frau jetzt, dass alles ein bisschen wegweisend bleibt? Elmar Kalmanfi hatte dazu eine richtig gute Idee, nachdem er im Café seine spätere Ehefrau Sonja entdeckt und sie ins Gespräch verwickelt hatte. „Zwei Stunden und ein paar Glas Rotwein später fragte ich sie, ob sie mit mir nach Italien fährt“, berichtet Elmar Kalmanfi (43). Und Sonja Kalmanfi (50) erinnert sich: „Ich war perplex. Und habe Ja gesagt.“

Natürlich sind sich die beiden beim Blick zurück in der Bewertung einig, weshalb die verwegene Einladung Zuspruch fand. – Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen. Beidseitig.

Bei ihr, die in Kahla aufgewachsen ist und heute als freiberufliche Grafik-Designerin arbeitet; bei ihm, der in Mainz geboren, in Lübeck groß geworden und heute als Versicherungsfachwirt in Jena tätig ist. Folgerichtig also, so möchte man meinen, dass sich das Paar 2010 das Ja-Wort für das gemeinsame Leben gab.

Wie schon nach der Verabredung im Jahr 2009 ging es auch zum Heiraten im Sommer wieder nach Italien, diesmal Sizilien. Nur beider Kinder aus früheren Partnerschaften waren dabei, ihre Tochter (heute 17) und sein Sohn (heute 16). Was für ein Tag auf der Insel! Es war obendrein Sonjas 40. Geburtstag. Die Feier mit den Familien hatten die Kalmanfis dann Silvester auf der „Wilhelmshöhe“ nachgeholt.

Angesteckt mit Italienliebe

„Mit der Italien-Liebe hat er mich angesteckt“, sagt Sonja Kalmanfi. Und diese Liebe hat bei ihm tiefe Wurzeln. Seit 1984 habe er mit seiner Familie jährlich sechs Wochen in Italien zugebracht, berichtet Elmar Kalmanfi. Ziel war stets das Städtchen Paestum am Golf von Salerno, südlich von Neapel.

Und wie ist das mit dem Aufeinanderprall deutsch-deutscher Mentalitäten in einer Ehe? Sonja Kalmanfi sagt: „Es spielt keine Rolle bei uns. Wir haben nie groß drüber nachgedacht.“

Das Ehepaar sucht im Gespräch nach einem Reim darauf. Liegt es daran, dass der Familie von Elmar Kalmanfi in Lübeck die DDR viel näher war als dem Schwaben oder dem Rheinländer? Oder dass der nahe Eiserne Vorhang in der Familie ständig ein Gesprächsthema war? Oder daran, dass die Kalmanfis mit ihren ungarischen Wurzeln (Elmars Großmutter ist Ungarin) das Gen der Weltoffenheit in sich haben: die Italien-Liebe, die Verwandtschaft in Norwegen, Elmars Fahrten als Schüler nach Prag und Budapest? „Da ist schon was dran“, sagt Elmar Kalmanfi und lacht. „Und meine Frau ist total regional.“ Wenig anfangen kann Sonja Kalmanfi mit psychologischen Abwägungen, wonach Ost-Frauen, die West-Männer heiraten, von härterem Holz seien und das Herz auf dem rechten Fleck hätten. „Ach“, sagt sie, „die Leute denken viel zu viel nach.“ Zumindest haben die Kalmanfis die quasi institutionalisierte Vertiefung in die DDR-Geschichte regelmäßig frei Haus: Frau Sonja gestaltet grafisch die Vierteljahreszeitschrift „Gerbergasse 18“ des Jenaer Vereins „Geschichtswerkstatt“.

Jena bei Leipzig

Bei der Wahl des Studienortes habe er damals wegen der ähnlichen Stadtatmosphären geschwankt zwischen Tübingen und Jena. „In Jena bin ich dann ausgestiegen und hab mich sofort in die Stadt verliebt.“ Er sei aber auch der Einzige seines Abitur-Jahrganges gewesen, der zum Studium in den Osten gekommen ist, sagt Elmar Kalmanfi. Er weiß, ein bisschen knifflig ist das mit seinem Herz für Jena und seinem Fußballfan-Herz für RB Leipzig, dem Verein, der im Osten gern als Retorten-Klub beschimpft wird. Seinen italienischen Freunden, die er seit 1984 kennt, habe er nun aber endlich begreiflich machen können, wo Jena liegt. Als sein Sohn beim Strandlauf mit einem RB-Trikot auffiel, ging den Italienern ein Licht auf: Jena – ah, bei Leipzig. Es wird also Zeit, dass der FC Carl Zeiss in den Europacup zurückfindet.