Deutschlandticket statt Schülerausweis: Für viele Jenaer Kinder interessant

Jena. Überführung der Schülerausweise auf das neue Format wohl bis Schuljahresbeginn. Bürgermeister nicht zufrieden mit Förder-Begrenzung

Die mit kommunaler Förderung gestützten bisherigen Schülermonatskarten werden zu Beginn des kommenden Schuljahres voraussichtlich in das neue „Deutschlandticket“ überführt sein. Darauf haben am Mittwoch Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) sowie Sozial- und Bildungsdezernent Eberhard Hertzsch (parteilos) aufmerksam gemacht. „Pi mal Daumen“ seien derzeit 3500 Mädchen und Jungen in Jena Nutznießer der über den Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) ausgereichten Schülermonatskarte, sagte Hertzsch. „Aber das ist eine Ist-Zahl.“ Soll heißen: Das „Deutschlandticket“ mit seiner bundesweiten Gültigkeit könnte für weitere Kinder von Interesse sein.

Auch Wahlschulweg zählt

Dafür spricht nach Beschreibung der beiden Dezernenten, dass in Jena die Überführung zum „D-Ticket“ nicht nur auf jene „reichlich 1000“ (Hertzsch) Kinder zugeschnitten ist, die mit mehr als drei Kilometer Weg bis zur nächsten Schule gesetzlichen Anspruch auf kostenlose Beförderung und den entsprechenden VMT-Schülerausweis haben. Hinzu kommt, dass in Jena Schulbezirke aufgelöst sind – eine, O-Ton Hertzsch, „Jenaer Spezialität“. So bekommen auch Mädchen und Jungen ihren Weg zur Wahlschule – Beispiel: das Lobedaer Kind in der Jenaplanschule – bezuschusst. Das betrifft aktuell nach Hertzschs Darstellung 1200 Schülerinnen und Schüler. Weitere 650 Kinder aus sozial schwächeren Familien mit Anspruch auf die so genannte Jenabonus-Förderung nutzen jeweils ein Mobilitätsticket, das anders als die Schülerausweise auch in den Schulferien gültig und bei einer jährlichen Schutzgebühr von 15 Euro quasi kostenlos ist. Im Stadthaushalt haben jene Jenabonus-Ausgaben sich allein im Vorjahr laut Hertzsch auf 107.000 Euro belaufen. Das Jenabonus-Mobilitätsticket wird ebenfalls auf das D-Ticket ummünzbar sein. Sonderlich große Einsparungen erwartet die Stadtverwaltung mit der D-Ticket-Überführung aber nicht. „Das ist haushaltstechnich fast bedeutungslos“, sagte Gerlitz.

Das Lichtbild-Ärgernis

Er sprach das Ärgernis an, dass das D-Ticket verpflichtend bis Ende August einzuführen sei und nur in Verbindung „mit amtlichem Lichtbildausweis“ Gültigkeit haben solle. „Das ist gelinde gesagt lebensfremd. Da muss der Bund nachsteuern.“ Solle denn ein Reisepass mitgeführt werden? Dennoch sei die Stadtverwaltung so mutig zu sagen, dass das D-Ticket bis Schuljahresbeginn ausgereicht wird. Der üblicherweise bis Ende Mai einzureichende Schülerausweis-Antrag müsse sich im übrigen nicht zwingend auf den D-Ticket- Wechsel richten. Gültig sein werde der übergeführte Ausweis vorerst bis Ende 2023, „weil nicht klar ist, was das Deutschlandticket im neuen Jahr kostet“.

„Soziale Unwucht“

Allein in der Lichtbild-Malaise sieht der Bürgermeister ein Sinnbild dafür, dass beim Bund keine Gedanken zur Wirkung des D-Tickets auf Kinder und Jugendliche ins Gewicht fielen. „Das ärgert mich sehr.“ Und: 3500 Nutznießer in Jena – das sei ja okay. „Für den Rest gibt’s auf Bundes- und Landesebene aber keine Förderung. Da fehlt die familien- und sozialpolitische Komponente.“ Der Vollpreis zum Beispiel für drei Kinder sei doch erheblich. „Ich bedaure diese Unwucht.“