Dezember-Galerie am Holzmarkt in Jena

Ein Herz für die Kunst zeigt die Sparkasse Jena. Sie ermöglicht es neun Künstlern, ihre Werke in einer Verkaufsausstellung in der Sparkasse zu präsentieren. Genutzt wird dafür wie schon erfolgreich seit 2014 praktiziert der Ladenraum neben der Schalterhalle am Holzmarkt.