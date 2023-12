So sehr haben sich Udo und Ingeborg Stößel nun auch nicht verändert, oder? Das Foto machte vor 60 Jahren „Photo-Pathe in Neustadt/Orla.

Weihnachten und Familie gehören zusammen. Bei Familie Stößel aus Drackendorf gibt es in diesem Jahr ein erweitertes, diamantenes Fest der Liebe. Ingeborg und Udo Stößel können nämlich ihren 60. Hochzeitstag feiern!

Wieso wurde vor 60 Jahren kurz vor den Weihnachtsfeiertagen geheiratet? Ingeborg Stößel zeigt auf Sohnemann Uwe, denn der war damals unterwegs. 9 Uhr wurde in Neustadt/Orla bei schönstem Winterwetter geheiratet. Die Eltern wohnten damals hier.

Kennen lernten sich Udo und Ingeborg in der Oberschule Triptis. Erstmals fiel sie ihm auf, als er als Hofaufsicht auf die jüngeren Jahrgänge ein Auge hatte. Sie war in der Neunten. Als er zur Armee musste, schrieb man sich Hunderte Briefe. Das Lied „Sieben Liebesbriefe“ war damals sehr populär. „Udo schaffte diese Zahl manchmal in der Woche“, erzählt sie.

Als Udo seine Ingeborg Ende der 1950er Jahre das erste Mal zu Fuß nach Hause brachte, lief er mal eben 18 Kilometer!

Er wurde Diplom-Ingenieur für Starkstromanlagen, sie Chemie-Ingenieurin und arbeitete zunächst in Bad Blankenburg beim VEB Transportgummi, wo unter anderem Förderbänder entstanden.

Die erste gemeinsame Wohnung in der Leninstraße

Beim VEB Energieversorgung Gera fanden sie später am Sitz in Jena gemeinsam Arbeit. Das heißt: Udo wurde bei seinem Vorgängerbetrieb abgeworben, da es sich herumgesprochen hatte, dass er sich mit Rechenautomaten wie dem ZRA1 gut auskennt. Bei der Digitalisierung standen damals Lochkarten hoch im Kurs. Nach einem Jahr klappte es mit einer Wohnung in der Jenaer Leninstraße (heute Sophienstraße), und die tägliche Busfahrt von und nach Neustadt entfiel, nachdem die Wohnung in Eigenleistung bewohnbar gemacht worden war. An den Fenstern gab es noch Kriegsschäden.

Krieg und Frieden ist ein Thema, das die Familie nachdenklich macht. Ihr Sohn hatte das Glück, in einer Zeit aufzuwachsen, in der Krieg immer fern war. Bei den Enkeln und Urenkeln ist das jetzt anders, und dies bereitet Sorge.

Ihr ganzes Arbeitsleben blieben die Eheleute bis nach der Wende als Abteilungsleiter im gleichen Betrieb, der dann nur ständig andere Namen trug. In den 90er Jahren klappte es mit dem eigenen Haus, das sie in Drackendorf bauen konnten. Hier ist auch der Ort, wo die Familie zusammenkommt. Ein Klassiker ist an Heiligabend der Spieleabend, wo es gilt, zu zeichnen und Begriffe zu raten.





Was jung hält, sind die Enkel

Und fröhlich geht es zu, was dem Paar aufgrund der Kindheit in der Neustädter Faschingshochburg (Duhlendorfer Karneval) quasi mit auf den Weg gegeben wurde. Der Sohn war später beim Jenaer Karnevalverein Lustiges Närrisches Treiben (LNT) aktiv.

Drei Enkelkinder halten die Senioren in Schwung, wobei die Anteilnahme an sportlichen Aktivitäten der Enkel ein Übriges tat. Sei es Zuschauen beim Basketball in Lobeda mit Enkel Jan oder Fernsehen nach Mitternacht, wo Spiele der US-amerikanischen College Football-League mit Enkel Jonas als Kicker übertragen wurden.

Gereist wurde weltweit und viel, nur mit Island klappte es nicht mehr, weil Corona dazwischen kam.

Kurz vorm Fest schaute der Drackendorfer Ortsteilbürgermeister Rainer Raithel vorbei, um dem diamantenen Paar im Namen der Stadt aufs Herzlichste zu gratulieren. Arnulf Langguth vom Sozialverband VDK tat dies ebenso, denn Ingeborg Stößel war 32 Jahre lang ehrenamtliche Bezirkskassenführerin, und Udo sprang ein, als es seiner Frau mal nicht auf dem Posten war.