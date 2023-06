Diamantenes Paar in Jena: Die Müllers machen es anders als Romeo und Julia

Jena. Familie Müller kennt ganz Jena und die halbe Welt: Zum 60. Hochzeitstag planen die Kinder eine Überraschung.

Die ersten Glückwünsche des Tages hat das diamantene Hochzeitspaar am Donnerstag, 6.32 Uhr, über den Kurzmitteilungsdienst Whatsapp erhalten: Urenkelin Leni trällerte ein Lied als Sprachnachricht, weil Oma Edi und Opa Klausi heute Geburtstag – Verzeihung, Hochzeitstag – haben. 10 Uhr gratulierte Wenigenjenas Ortsteilbürgermeisterin Rosa Maria Haschke mit Präsentkorb und Blumen.

1961 hatte es zwischen beiden ganz klassisch gefunkt: Beim LNT-Fasching lernten sich beide kennen und später lieben! Während Klaus Müller Jenenser ist, stammt Edeltraut aus dem heute polnischen Teil von Görlitz. Beide sind Jahrgang 1941. Geheiratet wurde in Oberhof. Die erste Tochter wurde 1963 geboren. Als die zweite 1969 das Licht der Welt erblickte, erforderte dies auch den Umzug aus Jena-Nord in eine größere Wohnung nach Lobeda. 2004 zogen beide dann nach Wenigenjena in ihre heutige Wohnung, die unterm Dach auch ein Gästezimmer für Kinder und Enkel bietet.

Mit Babys und Nachwuchs-Fußballern jung geblieben

Was die Liebe 60 Jahre jung hielt? Vielleicht auch der pausenlose Kontakt zu jungen Menschen. Edeltraut hatte dabei als Säuglingsschwester und spätere Erzieherin die ganz kleinen Kinder unter ihrer Obhut. Klaus arbeitete bei Zeiss, aber er investierte 57 Jahre in seine Mannschaftsleitertätigkeit beim Fußballclub Carl Zeiss Jena. An den Wochenenden war er dann oft mit seinen Jungs auf Achse. Auch seine Frau sah in der Folge viele Sportplätze. Über den Sport kennen beide viele Menschen in Jena.

Das Reisen beschränkte sich nicht auf den Sport, sondern die Müllers eroberten während ihrer Urlaube mehr als 30 Länder. Vor der Wende waren dies zwangsläufig die Länder diesseits des Eisernen Vorhangs, wobei der Balaton zum Campen mit dem Wohnzeltanhänger „Klappfix“ das 15-fache Lieblingsreiseziel war. Später ging es bis nach Mexiko, Südafrika oder in die Arabischen Emirate.

Die Koffer packten die Müllers gestern auch an ihrem Hochzeitstag. Zunächst geht es zur kleinen Tochter in den Spreewald, wo eine Überraschung geplant ist. Am Wochenende gibt es dann bei der großen Tochter bei Berlin ein Treffen in größerer Runde. Der Spruch auf dem Schild, das neben Fotos ihre Familie in der Küche hängt, ist Programm: „Wahre Liebe heißt nicht sterben wie bei Romeo und Julia, sondern alt werden wie Oma und Opa.“