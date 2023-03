Die „Alligators of Swing“ sind zu Gast in Jena

Jena. Zum Blues-Kaffee im Paradiescafé wird Ende März eingeladen. Das erwartet die Besucher.

Im neuen Blues-Kaffee-Domizil, dem Paradiescafé, werden am Sonntag, 26. März, 17 Uhr, die „Alligators of Swing“ spielen. Die Türen sind bereits ab 16 Uhr geöffnet.

Die Band existiert bereits seit 1989. Die drei Musiker haben national und international reichlich Erfahrungen gesammelt: auf Konzerten in Chicago und anderswo mit Künstlern wie Karen & Jeanne Carroll, Angela Brown, Carey Bell, „Big Jay“ McNeely und anderen.

Im Trio sind Vorbilder wie Nat King Cole, Ray Charles oder Louis Jordan unüberhörbar – und das alles in eigenen Arrangements. „Die Leichtigkeit des Swing wird mit dem tiefen Gefühl des Blues und der Kraft des Boogie verbunden“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.



Stefan Scholz (Saxofon und Gesang), Christian Jung (Piano) und Dieter Schreiber (Kontrabass) sind die „Alligators of Swing“, ihr Motto:

„swingin’ the Blues, shakin’ the Boogie“.