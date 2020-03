Die Ampelkreuzung in Orlamünde braucht den richtigen Takt

Die Ampelkreuzung in Orlamünde kostet manchen Autofahrern Nerven. Denn manchmal tut sich nichts – weder für Fußgänger noch Autofahrer. Alle warten. Wer aus Rudolstadt kommend nach rechts in Richtung Freienorla abbiegen will, hat oftmals „Rot ohne ersichtlichen Grund“, sagt Orlamündes Bürgermeister Uwe Nitsche. Ähnlich nervenzehrend und heikel: Linksabbieger von Jena kommend brausen noch bei Gelb über die Ampel, während der Gegenverkehr bereits grünes Licht bekommt.

So geht das nicht, befanden die Stadträte in Orlamünde und besprachen Ende vergangenen Jahres das leidliche Thema, das schon länger bekannt ist. Wurde doch die Ampelschaltung schon vor Jahren nach der Sanierung der Bundesstraße in Betrieb genommen worden. Der Bürgermeister wurde beauftragt, sich an das zuständige Straßenbauamt zu wenden.

Hohe Sicherheitsstandards einzuhalten

Das Landesamt für Bau und Verkehr reagierte schnell und untersuchte zuletzt mit Kameras die Problemkreuzung, videogestützte Verkehrszählung nennt sich das. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass „es teilweise ein Verständigungsproblem“ zwischen der Ampelanlage und dem Bahnübergang gibt, sagt Christian Günzel vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr.

Diese Fehlkommunikation zwischen den beiden Anlagen ist offenbar nicht so schnell zu beheben, weil die Verbindung hohen Sicherheitsstandards unterliegt. Mal eben die Schaltung nach Gusto umstellen, ist nicht möglich, da die Deutsche Bahn mitbestimmt, welche Änderungen vorgenommen werden können, die über „die uns zur Verfügung stehenden Zeiten hinausgehen“, sagt Günzel. So konnten bislang nur kleinere Verbesserungen in Freigabezeiten erreicht werden.

Derzeit lasse die Deutsche Bahn prüfen, ob ein Sender ausgetauscht werden kann. Die Signalbaufirma des Straßenamtes soll ihrerseits aufgezeichnete Fehler weiterreichen an die DB, um zur gemeinsamen Analyse zu kommen. „Ziel ist es, dass keine Verständigungsprobleme mehr auftreten“, sagt Günzel. Wann das erreicht ist, wird aber noch offen gelassen.