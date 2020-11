Die Besten Lehrlinge ihres Fachs in ganz Thüringen wurden in Jena ausgebildet

Den richtigen Beruf für sich zu finden, ist nicht so einfach. Groß ist die Auswahl von Asphaltbauer bis Zerspanungsmechaniker, zwischen Buchhändler und Versicherungskaufmann. Oft haben Schulabgänger falsche Vorstellungen von ihrem vermeintlichen Traumberuf oder einfach zu wenig Wissen über Tätigkeiten, die ihren Stärken entsprechen würden. Mancher kommt deshalb auf Umwegen zu seinem Traumjob.

So wie Erik Hoffmann. Der junge Mann hatte nach dem Abitur ein Studium als Wirtschaftsingenieur begonnen. „Doch das war nicht so erfolgreich. Deshalb habe ich das Studium abgebrochen und bin für ein Freiwilliges Soziales Jahr in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gegangen. Mich beruflich dorthin zu orientieren, wäre auch möglich gewesen“, erzählt er. Aber so ganz das Richtige war auch das nicht.

„Ich habe erst mal richtig nachgedacht, was eigentlich meine Stärken sind und was mich interessiert. Das waren die Naturwissenschaften und Technik“, ergänzt der 25-Jährige. Und das führte ihn dann schnell zum Physiklaboranten. Im Internet suchte er Unternehmen, die in dieser Richtung Lehrlinge ausbildeten und fand die Lasos GmbH. Das High-Tech-Unternehmen in Jena produziert Laser unterschiedlicher Bauart für diverse technische und medizinische Anwendungen. „Hier lag der Schwerpunkt auf Messtechnik und Elektronik, und das fand ich sehr interessant. Das Probearbeiten nach dem Bewerbungsgespräch zeigte dann: Hier bin ich richtig.“

Jonas Posorski hat seine Ausbildung als Biologielaborant am Friedrich-Loeffler-Institut in Jena als bester Thüringer Lehrling in seinem Beruf abgeschlossen. Foto: Eberhard Mombers

Drei Jahre später – und damit ein halbes Jahr früher als es der Ausbildungsplan vorsah – hat der junge Mann sein Facharbeiterzeugnis in der Tasche. Er hat die Ausbildung durch gute Leistungen nicht nur früher abgeschlossen, sondern auch als Landesbester in seinem Beruf. „Darauf kann nicht nur Erik stolz sein, wir sind es auch“, bekennt Marcel Escher, bei Lasos für die Ausbildung junger Leute verantwortlich.

Kein Wunder, dass das Unternehmen ihm einen Arbeitsvertrag in der Abteilung anbot, in der es ihm besonders gut gefällt. „Ich arbeite jetzt im Bereich Festkörperlaser, gehöre hier zu einem Team, das Bauteile der Laser montiert, justiert und deren Funktionsweise prüft“, erzählt Erik. An seinem Arbeitsplatz im Reinraum zwischen Justage-Turm und Computern hantiert er versiert mit den kaum streichholzschachtelkleinen Bauteilen für das Herzstück der Laser, muss dabei immer wieder selbst Lösungen finden, damit die Geräte die technischen Parameter bestens erfüllen.

Unternehmen bietet das Potenzial, sich weiter zu entwickeln

„Ich finde es toll, dass ich hier mit High-Tech zu tun habe, dass ich sehe, was ich geschafft habe“, sagt Erik. Ihm gefällt, dass er selbstständig Aufgaben erfüllen muss, jedoch gemeinsam im Team bei Problemen nach Lösungen gesucht wird. Und das es hier Potenzial gibt, sich weiterzuentwickeln. „Erst einmal möchte ich im Berufsleben ankommen, aber eine Qualifizierung zum Techniker kann ich mir gut vorstellen“, bekennt er.

Marc Baumbach, Geschäftsführer des Unternehmens, nickt dazu. „Wir bilden seit Jahren aus, haben mehrere Eigengewächse in der Fertigung und in der Entwicklungsabteilung beschäftigt. Aktuell gehören zum Lasos-Team drei Physiklaboranten-Azubis, auch Kaufleute werden ausgebildet. „Und wir würden auch Glasbläser ausbilden. Denn die komplizierten Glaskolben für Gaslaser werden im Unternehmen individuell gefertigt. Hier trifft altes Handwerk auf High-Tech. Doch es fehle an Bewerbern.

Es sollte unbedingt etwas mit Biologie sein

Jonas Posorski hat seine Ausbildung als Biologielaborant am Friedrich-Loeffler-Institut in Jena als bester Thüringer Lehrling in seinem Beruf abgeschlossen. Der junge Mann, der die Lehre als gute Basis für ein Studium oder weitere Qualifikationen, etwa für den Einsatz in der Forschung ansieht, arbeitet seit April des Jahres in einer Forschungsabteilung der Klinik für Herzchirurgie an der Dresdner Universität. Foto: Eberhard Mombers / OTZ

Einen Schlenker weist auch der Berufsweg von Jonas Posorski auf. Der heute 21-Jährige hatte das Abitur vorzeitig abgebrochen, sich dann aber zielgerichtet nach einem Beruf umgesehen, der mit Biologie zu tun hat. „Bio hat mich schon immer interessiert, und meine Cousine, hat viel von dem spannenden Betätigungsfeld erzählt“, berichtet er. Mit dem Friedrich-Löffler-Institut in Jena fand der junge Mann aus Sachsen-Anhalt auch den passenden Ausbildungsbetrieb. „Dass es hier um Tiergesundheit geht und Mikrobiologie, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben“, erzählt er.

„Die Arbeit mit Probenmaterial, auf dem verschiedene Krankheitserreger untersucht wurden, sei sehr spannend. Von der Bakterienanzucht bis zur Mikrobiologie und der Untersuchung von Erbmaterial reiche das Spektrum. „Schon als Lehrling war ich in Forschungsprojekte eingebunden, so haben wir die Darmflora von Alpakas untersucht, die hierzulande immer mehr Verbreitung, auch als Therapietiere finden“, erzählt Jonas. Sowohl die Theorie an der Berufsschule in Radebeul, als auch die Praxis am Institut sei sehr interessant gewesen. „Als Biologielaborant lernt man viel, von der Botanik über Zoologie und Anatomie bis zur Mikrobiologie, Chemie und Biochemie.“ Auf dem Abschlusszeugnis von Jonas Posorski stehen 93 von 100 Punkten. Damit ist er der beste Thüringer Biologielaboranten-Azubi dieses Jahrgangs.

Im April hat Jonas Posorski eine Stelle als Biologielaborant in der Forschungsabteilung der Klinik für Herzchirurgie an der Dresdner Universität angenommen. „Hier wird Grundlagenforschung betrieben zu Herzkrankheiten, etwa der Verkalkung von Gefäßen der Herzklappen. Wir testen auch Medikamenten-Wirkstoffe gegen solche Erkrankungen. Und ich bin an einem Projekt beteiligt, das ein Mikrophysiologisches System entwickelt. Gewebe-und Zellkulturen sollen Tierversuche ersetzen“, erklärt er. „Ich habe die Gelegenheit bekommen, etwas Neues kennenzulernen, und habe sie beim Schopf gepackt“, sagt er. Jetzt will er Berufserfahrungen sammeln. Aber ein Jahr im Ausland arbeiten und ein Studium irgendwann aufsatteln, das wären auch gute Optionen.