Die Jenaer Bürgerschaft und ihre Werte

Jena. Eine Befragung in sieben Universitätsstädten

Das Universitätskonsortium Campus of City-Universities (EC2U) – eine Allianz von sieben europäischen Universitäten – hat die Bürgerschaft im April nach ihren Werten befragt. Federführend hat die Universität Jena als Teil des Netzwerks diese Umfrage durchgeführt. Während des digitalen EC2U-Forums vom 19. bis 21. Mai werden die Ergebnisse in englischer Sprache vorgestellt. Neben der Uni Jena sind die Universitäten in Coimbra (Portugal), Pavia (Italien), Poitiers (Frankreich), Salamanca (Spanien) und Turku (Finnland) sowie die Universität Alexandru Ioan Cuza in Iaşi (Rumänien) beteiligt.

Programm und Anmeldung: https://www.uni-jena.de/international/aktuelles/meldungen/zweites+ec2u-forum