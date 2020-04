1350 Bewohner in den Jenaer Seniorenheimen sollen sich am Wochenende über ein "Flammendes Herz" freuen. Den Blumengruß macht insbesondere das Jenaer Bündnis für Familie möglich. Beim Drapieren der Töpfchen in der Kulturkirche Löbstedt bekam Ralf Kleist Hilfe von Katja Töteberg (v. l.), Gabi Glaser und Heike Eisenhauer.