Pünktlich zum 1. Mai startet die Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft wieder in die Freibadsaison. Genau 10 Uhr öffnet das Südbad seine Pforten.

Die Freibadsaison startet im Jenaer Südbad am 1. Mai

Jena. Der Schleichersee bleibt erstmals in diesem Jahr auch im Juni drei Stunden länger geöffnet als bisher. Die Preise bleiben unverändert.

Alle Vorbereitungen laufen planmäßig: Pünktlich zum 1. Mai startet die Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft wieder in die Freibadsaison. Genau 10 Uhr öffnet das Südbad seine Pforten. Dann wird das beliebte Freibad am Schleichersee wieder zur Oase für Erholungssuchende, zum Paradies für Wasserratten und zum Treffpunkt für Sportlerinnen und Sportler.

Damit die Badegäste während der Sommermonate besonders viel Freibadspaß ausschöpfen können, bleibt das Südbad nach Angaben der Bädergesellschaft erstmals in diesem Jahr auch im Juni drei Stunden länger geöffnet als bisher, von 9 bis 20 Uhr. Alle Öffnungszeiten: im Mai von 10 bis 18 Uhr, im Juni, Juli und August von 9 bis 20 Uhr und im September von 10 bis 18 Uhr.

Ostbad öffnet erst am 15. Mai

Wie im Südbad beginnt am Montag, 1. Mai, auch an der Strandbar „Strandschleicher“ die Saison. Beachvolleyballplätze können ab sofort unter der Telefonnummer 0151-163527 21 reserviert werden. Etwas länger gedulden müssen sich indes die Besucher des Ostbades: Ebenfalls traditionell startet dort die Saison zwei Wochen später am Montag, 15. Mai, 10 Uhr. Bis es tatsächlich losgehen kann, absolvieren die Bädermitarbeiter die nach jeder Winterpause üblichen Ausbesserungs- und Aufräumarbeiten. Unverändert bleiben nach Angaben der Bädergesellschaft die Eintrittspreise: Ein Erwachsener zahlt 4 Euro für einen Freibadbesuch, die ermäßigte Karte kostet 3 Euro.

Darauf können sich die Südbad-Gäste freuen:

• Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich im 3,8 Hektar großen Schleichersee (max. Tiefe 3,5 m)

• Kinderplanschbecken mit Sonnensegel

• Kinderspielplatz

• Liegewiese

• Imbiss mit Sonnenterrasse

• FKK-Bereich

• Barrierefreie Sanitäranlage mit Wickeltisch