Die Geschichte einer Jenaer Villa und ihrer früheren Bewohner

Zehn Jahre ist es her, dass Jenawohnen der Villa Rosenthal mit viel Sorgfalt und mit Hilfe von Experten sowie der Denkmalpflege der in die Jahre gekommenen Gründerzeitvilla ihren ursprünglichen Charme wieder zurückgeben konnte. Zur Feier dieses Jubiläums hat das kommunale Wohnungsunternehmen ein Buch zur Geschichte des Gebäudes und der ehemaligen Eigentümer herausgegeben.

Das Haus oberhalb der Kahlaischen Straße in Jena bringen viele seit nun mehr einem Jahrzehnt vor allem mit Ausstellungen, Vorträgen und Konzerten in Verbindung. Doch die Villa hat noch eine andere, eine bemerkenswerte Geschichte. „Es geht vor allem auch darum, dass die Geschichte des Gebäudes und der ehemaligen Eigentümer nicht in Vergessenheit gerät“, erklärt Tobias Wolfrum, Geschäftsführer von Jenawohnen.

Neben den wertvollen Holzvertäfelungen, Fußböden, Stuck- und Holzbalkendecken wurde auch der parkähnliche Garten mit breiten Kieswegen und Rosenpflanzungen in einen Zustand versetzt, der dem Original sehr nahekommt.

Historische Verpflichtung

Noch zu Lebzeiten übereigneten Eduard Rosenthal und seine Frau Clara ihre Gründerzeitvilla der Stadt Jena für „ideelle Zwecke“.

Als Jenawohnen 2004 das Anwesen des jüdischen Ehepaares von der Stadt übernahm, war das Unternehmen sich der historischen Verpflichtung gegenüber den ehemaligen Eigentümern sehr bewusst. Denn Eduard Rosenthal hinterließ politisch gesehen nachhaltige Spuren in Geschichte und Gegenwart der Saalestadt und des Landes Thüringen.

Im Buch „Villa Rosenthal. Geschichte und Vermächtnis einer jüdischen Familie“ widmen sich verschiedene Autoren dem Leben der Jüdin Clara Rosenthal, dem umfangreichen Schaffen des Juristen Rosenthal sowie der Erbauung der Villa auf dem Plateau über der Kahlaischen Straße und weiteren historischen Betrachtungen. Das Ganze ist anschaulich mit alten Fotografien von der Innen- und Außenansicht der Villa aus den 1920er Jahren veranschaulicht.

„Villa Rosenthal. Geschichte und Vermächtnis einer jüdischen Familie“ ist beim Jenaer Verlag Vopelius erschienen. Das 88 Seiten dicke Buch ist für 19,80 Euro im Buchhandel erhältlich. ISBN 978-3-947303-16-8.