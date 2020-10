Die große Kunst des Backens

Christoph Kropp ist ein sportlich-schlanker Typ. Wenn man ihn zum ersten Mal sieht, mag man gar nicht glauben, dass er eine große Schwäche für süße Sachen hat: „Ich vertrage sie offenbar ganz gut“, sagt er mit einem Schmunzeln. Seine Leidenschaft fürs Backen hat dem jungen Mann aus Jena jetzt sogar den Weg ins Fernsehen geebnet: Der Dreißigjährige ist einer von zehn Kandidaten in der TV-Show „Das große Backen“. Der von Enie van de Meiklokjes moderierte Backwettbewerb wird auf Sat.1 ausgestrahlt. Für die nunmehr achte Staffel fällt der Startschuss am Sonntag, 1. November, 17.25 Uhr.

Wir hatten Gelegenheit, den Kandidaten aus Thüringen vorab zu treffen. Fürs Backen und für tolle Backrezepte hat sich Christoph Kropp von seiner Oma Elisabeth begeistern lassen. „Meine Oma hatte mich zum Backen gebracht. Ich durfte ihr über die Schultern schauen und helfen. Dann wurde halt mehr daraus.“

Fast hätte er sich sogar beruflich dem traditionellen Bäckerhandwerk verschrieben, dann aber doch für ein Studium der Kunstgeschichte entschieden. Dafür zog Christoph Kropp aus seiner Heimatstadt Siegen ins 350 Kilometer entfernte Jena. Das war vor zehn Jahren. Und Jena ist mittlerweile zu seiner zweiten Heimat geworden. „Ich fühle mich hier wohl“, sagt Kropp.

Er ist freiberuflicher Kunsthistoriker. „Ich halte Vorträge in Alten- und Pflegeheimen. Ich werbe in den Sozialen Medien für überregionale Kunst-Ausstellungen und betreibe einen Instagram-Kanal.“

Auf die TV-Show „Das große Backen“ wurde Christoph Kropp im Dezember 2019 durch eine Online-Werbung aufmerksam. „Ich habe nicht lange überlegt und den Bewerbungsbogen ausgefüllt. Dann ging es alles sehr schnell. Es gab es ein langes Telefonat. Dann folgten für mich Live-Shows in Berlin. Am Ende wurde ich genommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es bis in die finale Show der besten zehn Hobby-Bäcker schaffe.“

Der junge Kunsthistoriker tritt in der achten Staffel an

Für Christoph Kropp ging der Traum in Erfüllung. Er durfte im Backzelt vor den Augen der Juroren Christian Hümbs, mehrfach ausgezeichnet als Patissier des Jahres, und Bettina „Betty“ Schliephake-Burchardt, seit 2016 Konditormeisterin und gefeierte Torten-Dekorateurin, sein Können unter Beweis stellen.

Dass er während der Aufzeichnungen mit den vielen Kameras klar kam, hatte ihn auch überrascht. „Irgendwann bist du in einem Tunnel. Da vergisst du, dass dich sieben, acht Kameras filmen.“

Wie weit er es in der achten Staffel der Show „Das große Backen“ schafft, wollte der ambitionierte Hobbybäcker natürlich nicht vorab verraten.