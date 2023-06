Die Jenaer Bolzplatz-Champions dürfen zum Bundesligaspiel

Jena. Streetwork Lobeda und das Fanprojekt laden zum 2. Bolzplatzcup: Spaß, Fairplay und mega Preise warten – Anmeldung noch möglich

Darf der Torwart den Rückpass aufnehmen? Wie darf ich einwechseln? Zählen Tore erst hinter der Mittellinie? Jeder Bolzplatz funktioniere nach eigenen Regeln, sagt Streetworker Felix Burandt. Er hat gemeinsam mit dem Studenten Eric Vasold im vergangenen Jahr die erste Auflage des Jenaer Bolzplatzcups auf die Beine gestellt. Bestandteil des Cups ist auch die Aushandlungsphase der Regeln, nach denen gespielt wird. „Einen Schiedsrichter gibt es nicht, nur einen Spielbeobachter, der im Fall der Fälle eingreift, doch im vergangenen Jahr war das kaum nötig. Die Teilnehmer des Bolzplatz-Cups haben sehr fair gespielt“, sagt Burandt.

In diesem Jahr gibt es nicht nur die Fortsetzung des Wettkampfes, sondern auch eine Weiterentwicklung. 70 Teilnehmer in 40 Teams waren es im September 2022 die gegeneinander antraten – auf verschiedenen Bolzplätzen Jenas. Den Sieg holte sich das Team „Hallo, ich bin Patrick“. Der Preis: Für die fünf Jungs ging es für ein Wochenende nach Berlin, sie besuchten das Bundesligaspiel des 1. FC Union Berlin gegen den VfB Stuttgart. „Das Fanprojekt Jena hat uns da unterstützt, denn es war gar nicht so leicht Tickets zu bekommen“, sagt Felix Burandt.

Auch in diesem Jahr winkt den Bolzplatz-Champions wieder der Besuch eines Bundesligaspiels der eigenen Wahl. Doch es gibt auch weitere Preise, die Unschlüssige zur Teilnahme am Bolzplatzcup bewegen könnten: Tickets für ein FC-Carl-Zeiss-Jena-Spiel beispielsweise oder Freikarten für das Freizeitbad Galaxsea.

Die Plakate wurden an den Bolzplätzen der Stadt verteilt. „Im vergangenen Jahr hatten wir sogar Teams aus Gera und Saalfeld dabei“, sagt Burandt. Bei der Organisation haben in diesem Jahr auch Jugendliche unterstützt, die 2022 am ersten Bolzplatzcup teilgenommen hatten. Marketing, Organisation und Social-Media-Werbung haben die vier Jugendlichen mit übernommen „Uns ging es da um Empowerment. Die Jugendlichen sollen lernen zu Netzwerken und Veranstaltungen mit zu organisieren“, sagt Eric Vasold. Der Bolzplatz-Cup entwickle sich also weiter und sei auf jeden Fall ein Format, dass in Jena fortgeführt werde.

Zum Turnier

In vier Vorrundenturnieren (19. Juni in Winzerla, 21. Juni in Jena-Ost, 22. Juni in Jena-Nord und 28. Juni in Lobeda) qualifiziert man sich für das Finale. Dieses findet am 30. Juni auf Platz 3 des Sportkomplexes – hinter dem Fanhaus – statt.

Maximal acht Mannschaften spielen pro Vorrunde, ein Team besteht aus fünf Teilnehmern.

An den Bolzplätzen stehen Pavillon und Bänke bereit, ebenso ist für Verpflegung gesorgt. Eingebunden seien auch die jeweiligen Jugendzentren vor Ort.

Gespielt wird immer von 17 bis 19 Uhr. Ab 16 Uhr müssen die Teams vor Ort sein.

Die Teilnahme beschränkt sich auf Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14-21 Jahren.

Für das Turnier und auf allen Plätzen sind nur Schuhe ohne Stollen erlaubt.

Weitere Informationen und der Link zur Onlineanmeldung auch bei Instagram unter: Bolzplatzcup.Jena