Die Jenaer Erwiderung zum „Black Friday“

Der „Black Friday“ ist der umsatzstärkste Tag des Online-Handels. Die Jenaer Innenstadtinitiative hat hierzu eine Erwiderung. Bei der Werbe-Kampagne „100 Prozent Jena“ zeigen zwölf Menschen ihr Gesicht. Auf Plakaten, Litfaßsäulen und in manchem Schaufenster sind Porträts von Händlern aus Jena zu sehen. Denn ohne diese sähe es für eine attraktive Innenstadt wirklich „black“ aus.

„Wir wollen den Onlinehandel nicht verteufeln“, sagt Citymanager Hannes Wolf. Vielmehr mit Qualität, Ehrlichkeit und Kompetenz die Menschen dazu gewinnen, ihre Geschenke in Jena zu kaufen. Das sei schon etwas anderes, als wenn einem ein computergesteuerter Algorithmus online Vorschläge macht. Zum Thema Weihnachtsgeschenk passend werden die zwölf Jenaer Händler als „Wunscherfüller“ porträtiert.

Einer von ihnen ist der Juwelier Jens Eismann. Er glaubt, dass Online-Handel und stationäre Handel auf lange Sicht ohnehin zusammenwachsen. Gerade in seiner Branche verfestige sich bei Herstellern die Erkenntnis, dass Online-Handel allein nicht ausreiche, um die Wünsche der Kunden zu erfüllen. Die These vom Zusammenwachsen bestätigt auch Franziska Weiland, eine weitere Wünsche-Erfüllerin. Sie kommt mit dem designorientierten Möbelshop „Holz & Hygge“ sogar aus dem Online-Handel, und hat vor einiger Zeit das Angebot um ein Fachgeschäft zum Anfassen mit Café in der Unterlauengasse ergänzt. Sie fährt zweigleisig und hat es sogar schon erlebt, dass ein Online-Kunde aus den Niederlanden eigens nach Jena gekommen ist, um sich vor Ort den gewünschten Tisch anzuschauen.

Haben Wunscherfüller auch Wünsche? Modeexpertin Ines Mühlmann vom „Modeexpress No 1“ wünscht sich eine realistischere Sicht auf die Jenaer Einzelhandelslandschaft. Die weit verbreitete Auffassung „Jena ist keine Einkaufsstadt“ höre sie immer wieder. Aus ihrer Erfahrung treffe dies aber gar nicht zu. Oft fehle das Wissen darum, welche Vielfalt es tatsächlich in der Stadt gebe. Auch aus diesem Grund zeige die Kampagne der Innenstadtinitiative die beteiligten Händler auch mit einer typischen Ware.

Fotografin Tina Peißker gefiel an dem Auftrag besonders, die Menschen in ihrem Kosmos zu zeigen, das sei auch ein sehr fröhliches Arbeiten gewesen. Was in dem Geschenkpäckchen enthalten ist, das Yvonne Leichsenring und Silja Lunte vom „Kolibri“ in die Kamera halten konnte sie auch nicht verraten. Wohl aber wusste sie, dass für Natali Töpel vom Dessousgeschäft „My Passion“ das von ihre präsentierte knallrote Kleidungsstück passend zur Farbe des Lippenstiftes ausgewählt wurde.