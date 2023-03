Die Jenaer Philharmonie braucht 100 Metronome

Jena. Für ein besonderes Konzert bittet das Jenaer Orchester um Mithilfe.

Mit einem besonderen Werk wird das Konzert der Jenaer Philharmonie am Freitag, 31. März, 20 Uhr im Volkshaus Jena eröffnet: György Ligetis Poème symphonique für 100 Metronome.

Um das Werk mit den 100 vom Komponisten geforderten Metronomen aufführen zu können, ruft die Jenaer Philharmonie in der Tradition einer bekannten Samstagabendshow zu einer besonderen Aktion auf: „Stellen Sie uns Ihre mechanischen Metronome für das Konzert zur Verfügung – wetten, dass wir es gemeinsam schaffen, 100 Metronome zum Erklingen zu bringen!“

Wer sich daran beteiligen möchte, kann sein mechanisches Metronom – mit Pendel und Federmechanik zum Aufziehen – mit Namen beschriftet bis Donnerstag, 30. März, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in der Verwaltung der Jenaer Philharmonie, Carl-Zeiß-Platz 10, 3. Obergeschoss (Eingang Übergangsdomizil der Ernst-Abbe-Bücherei) abgeben.

Die Metronome können ab Montag, 3. April wieder in der Verwaltung der Jenaer Philharmonie, immer 10 bis 16 Uhr, abgeholt werden.

Nach der Konzerteröffnung mit Ligetis Poème symphonique für 100 Metronome spielt die Jenaer Philharmonie am 31. März unter der musikalischen Leitung ihres Generalmusikdirektors Simon Gaudenz Joseph Haydns Sinfonie Nr. 90 in C-Dur, in der der Komponist mit den Hörerwartungen des Publikums spielt, sowie Dmitri Schostakowitschs Sinfonie Nr. 9 in Es-Dur, mit der er 1945 auf die an ihn gestellte Forderung, eine Siegessinfonie zu komponieren, eine sarkastische musikalische Antwort gab.