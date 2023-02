Die Kettensäge wird angeworfen: Bäume fallen für neues Gerätehaus der Feuerwehr Zwätzen

Löbstedt. Baufeld in Jena-Löbstedt wird freigemacht

16 Bäume werden weichen müssen, um das Baufeld freizumachen für den Neubau des Zwätzener Feuerwehrgerätehauses und der Rettungswache am Egelsee in Jena Nord.

Noch im Februar werden die Kettensägen angeworfen. Dran glauben müssen zwölf Wildwuchs-Erlen, drei Baumhasel und ein bereits abgestorbener Baum. Die offizielle Fällgenehmigung liegt vor, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Baumfällarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Der Zuschlag wurde erteilt, so dass die Baufeldfreimachung bis Ende 02/2023 fristgerecht ausgeführt werden kann.

Die Grundstückssuche für das Bauvorhaben gestaltete sich nicht einfach. Im Ortsteil Zwätzen konnte trotz langjähriger Suche kein geeignetes Grundstück für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und einer Rettungswache gefunden werden. So musste in den benachbarten Ortsteil Löbstedt in das dortige Gewerbegebiet ausgewichen werden. Das Grundstück für den Neubau befindet sich am Wendehammer der Erschließungsstraße Am Egelsee.

Der Bauort bietet hinsichtlich zentraler Lage im nördlichen Stadtgebiet, günstiger Verkehrserschließung, Ebenheit, Größe und Zuschnitt gute Voraussetzungen für die Realisierung eines Neubaus mit Fahrzeughallen und angeschlossenen Sozial- und Aufenthaltsbereichen. Die zehn geforderten Ersatzpflanzungen für notwendige Baumfällungen, die unter die Baumschutzsatzung fallen, werden auf dem Baugrundstück ausgeführt, in die Freianlagenplanung integriert und im Betrieb durch den zuständigen Hausmeisterservice gepflegt.

Fertig gestellt und in Betrieb genommen werden soll der Neubau Ende 2024.