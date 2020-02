Die Baucontainer stehen schon, am 9. März ist offizieller Baubeginn für die 4,3 Millionen Euro teure Baumaßnahme der Deutschen Bahn an der B 88 in Dorndorf-Steudnitz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Kuh ist vom Gleis in Dorndorf-Steudnitz

Die Einwohner von Dornburg-Camburg und unzählige Berufspendler sind auf der Bundesstraße B 88 Kummer gewöhnt. Ob am Dornburger Berg gebaut wird, ob Bahnübergänge modernisiert werden oder gar die Bundesstraße eine neue Trasse bekommt – für Nutzer der B 88 ist das immer mit Umleitungen oder größeren Verkehrsbehinderungen verbunden. Und auch, wenn alles normal ist, stehen Autofahrer an den geschlossenen Bahnschranken in Dorndorf-Steudnitz mehrmals pro Stunde Schlange.

Deutlich kürzere Straßensperrung als geplant in Dorndorf-Steudnitz

Und nun ging das Gerücht um, die B 88 werde ganze sieben Monate lang komplett gesperrt, weil die Bahn die marode Gleisbrücke hinter dem „Schieferhof“ in Dorndorf-Steudnitz abreißen will. Kein Wunder also, dass die Betroffenen der Einladung zur Einwohnerversammlung am Montagabend zahlreich folgten. Im großen Saal des Feuerwehrgerätehauses waren fast alle Stühle besetzt.

Dass das Sperr-Szenario mehr als ein Gerücht, sondern ursprünglich ein fester Plan für die komplizierte Baumaßnahme war, erfuhren die Anwesenden gleich zu Beginn von Dirk Wattenbach, dem Projektleiter der Deutschen Bahn für die 4,3 Millionen Euro teure Maßnahme. Doch noch bevor die schlechte Nachricht sich in den Köpfen der Zuhörer festsetzen konnte, gaben Wattenbach und Bürgermeisterin Dorothea Storch Entwarnung: Statt der geplanten sieben Monate wird die Bundesstraße in Dorndorf-Steudnitz nur sechs Wochen im Juli und August dieses Jahres für den Autoverkehr gesperrt.

Lange Umleitung wird vermieden durch Baustellenampel in beiden Fahrtrichtungen

Das kollektive Aufatmen im Saal war unüberhörbar. Und Wattenbach hatte noch eine gute Nachricht parat: „Vom 18. Juli bis 30. August 2020 wird die Straße zwar voll gesperrt, aber davor und danach wird es nur eine halbseitige Sperrung geben“. Der Verkehr werde aus beiden Richtungen mit Baustellenampeln wechselseitig an der Baustelle vorbei geleitet. „Ursprünglich sollte nur der Verkehr nach Jena weiter über die B 88 rollen, der Richtungsverkehr aus Jena nach Norden sollte die lange Umleitungen über die B 7 und die L 1070 ab Trotz nehmen“, erklärte Wattenbach. Wieder Aufatmen und zustimmendes Gemurmel im Saal.

Bahn finanziert auch zusätzliche Baustraße

Dass den Bürgern die monatelange Sperrung erspart bleibt, sei dem Entgegenkommen der Bahn, des Baubetriebes „Ost Bau“ und örtlicher Akteure zu danken, machte Ortsteilbürgermeister Matthias Bornschein deutlich. „Erst heute Vormittag wurde die letzte Unterschrift eines Grundstücksbesitzers unter den Vertrag gesetzt, mit dem nun eine Baustraße parallel zur Saale auf der Seite des Garagenkomplexes gebaut werden kann“, sagte er. Damit werde die B 88 nicht mehr als Abstellraum für Fahrzeuge und Technik gebraucht. „Die Kuh ist vom Eis, oder besser, vom Gleis.“

Trotz allem müssten sich die Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer während der gesamten Bauzeit auf einige Behinderungen einstellen, räumte der Projektleiter ein, allein weil die Schranke am Bahnübergang etwa 20 Minuten pro Stunde geschlossen sei. Der Bahnverkehr auf der Saalebahn laufe vorerst ohne Einschränkungen weiter.

Die alte Gleisbrücke am Bahnübergang in Dorndorf-Steudnitz ist verschlissen und der heutigen Belastung technisch nicht mehr gewachsen, ein Abriss unvermeidbar. Foto: Angelika Schimmel

Die Schäden an der alten Eisenbahnunterführung für die Fußgänger vom „Schieferhof“ bis zur Carl-Alexander-Brücke sind unübersehbar. Foto: Angelika Schimmel

Denn bis die alte Eisenbahnbrücke abgerissen werden kann – geplant ist dies im September 2021 – sind jede Menge langwierige Vorarbeiten nötig. So müssen zahlreiche Versorgungsleitungen für Strom, Trink- und Abwasser sowie Breitband verlegt werden. Das bisherige Wirrwarr wird entflochten, alle Leitungen kommen in ein Rohr von einem Meter Durchmesser in den neu aufzubauenden Bahndamm. Dazu parallel wird ein begehbarer Schacht von zwei Metern Durchmesser gebaut, über den künftig die Löschwasserzufuhr für die Feuerwehr gewährleistet werden kann. Auch während die Gründungssohle und Stützwände für den neuen Bahndamm errichtet werden, rollt der Bahnverkehr noch über die alte Brücke.

Zugverkehr wird für zwei Wochen eingestellt im September 2021

Der rücken Abrissbagger im September 2021 zu Leibe. Für zwei Wochen ruht dann jeglicher Bahnverkehr auf der Saalebahn. Und auch die B 88 wird dann noch einmal komplett gesperrt.

Bis dann auch der erweiterte Fußgängertunnel und die Zuwegung fertig sind, wird noch einmal fast ein Jahr vergehen. Die Inbetriebnahme ist für Juni 2022 vorgesehen.

Doch erst einmal übernehmen die Männer von Ost Bau am 9. März das Regime auf der Baustelle. Um die Anwohner nicht unnötig zu belasten sollen 90 Prozent der Arbeiten tagsüber und an den Wochentagen erledigt werden, heißt es. Über Veränderungen und Behinderungen sollen die Anwohner rechtzeitig und regelmäßig informiert werden, Ansprechpartner seien vor Ort, versicherten die Beteiligten.

Text für Infokasten:

Informationen über Fahrplanänderungen und Ersatzverkehre während der kurzen Totalsperrungen gibt es auf folgenden Internetseiten:

www.mdv.de/fahren/fahrplanabweichungen

www.erfurter-bahn.de/reiseinformationen/fahrplanaenderungen.html

www.abellio.de/de/mitteldeutschland

www.bahn.de

www.bahn.de/p/view/service/mobile/db-navigator.shtml

Infos zum Bauablauf:

9. 3. 2020 - 31. 8. 2021 -Vorbereitungsarbeiten Abbruch Eisenbahnüberführung, u. a. Umverlegung von Leitungen, Gründungssohle und Vorbereitung Stützwände für das Ersatzbauwerk; parallel Neubau der Verlängerung Fußgängerunterführung auf Baueinrichtungsfläche zwischen B 88 und DB-Anlagen

31. 8. 2021 - 11. 9. 2021 - Totalsperrung der DB-Strecke zum Abbruch der Eisenbahnüberführung, Errichtung Ersatzneubau

11. 9.2021 -29. 11. 2021 - Restarbeiten und Abschluss des Projektes

11. 9. 2021 - 16. 6. 2022 - Bau Treppen und Beleuchtung Fußgängertunnel, Anpassung an B 88

17. 6. 2022 - Inbetriebnahme Fußgängertunnel