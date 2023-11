Sven Regener: Die Band Element of Crime war bereits 2015 in Jena (Archivfoto).

Open Air Die Kulturarena in Jena lüftet die ersten Geheimnisse

Jena. Deine Freunde, Silbermond, Element of Crime und andere konnten für das Sommerfestival 2024 verpflichtet werden.

Pünktlich vor dem ersten Adventswochenende verkündete Jenakultur am Donnerstag die ersten Konzerte für die 32. Kulturarena im kommenden Jahr. Gäste könnten ihre Tickets bereits für ein Drittel aller Konzerte frühzeitig im Vorverkauf erwerben, informiert der Eigenbetrieb.

• 11.07.2024 Moop Mama x Älice (Eröffnungskonzert)

• 13.07.2024 Erobique

• 17.07.2024 The Cat Empire

• 18.07.2024 Nils Landgren Funk Unit

• 21.07.2024 Deine Freunde

• 27.07.2024 Faber

• 01.08.2024 Element of Crime

• 06.08.2024 Anna Ternheim

• 07.08.2024 Giant Rooks

• 08.08.2024 Silbermond

• 18.08.2024 Make A Move (Abschlusskonzert)

Der Ticketvorverkauf beginnt morgen, am 1. Dezember. Ab 10 Uhr können unsere Gäste bereits Karten in der Jena Tourist-Information, in den Vorverkaufsstellen vom Ticket Shop Thüringen oder online über www.kulturarena.de ergattern. Die nächste Kulturarena findet vom 3. Juli bis zum 18. August 2024 statt (Konzerte vom 11. Juli bis zum 18. August).