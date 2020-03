Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenas letzte Arbeitsmarktzahlen vor der Krise

Zu früh ist es, um die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt zu spüren: Der Stichtag, an dem die Daten erhoben wurden, lag vor Beginn der einschränkenden Schutzmaßnahmen zu Corona, so dass die Auswirkungen der Krise auf dem Arbeitsmarkt noch nicht sichtbar sind. „Es sind sozusagen die letzten Daten vor der Krise“, teilte die Arbeitsagentur am Dienstag mit. Die Auswirkungen werden sich frühestens in der April-Statistik zeigen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Holger Bock, Leiter der Agentur für Arbeit Jena Foto: Foto: Arbeitsagentur

Zuletzt waren im Agenturbezirk Jena 7603 Menschen arbeitslos gemeldet, rund 500 weniger als im März vergangenen Jahres. „Corona geht nicht spurlos am Arbeitsmarkt vorbei. Wir stehen dabei jedoch erst am Anfang, so dass sich Entlassungen noch sehr in Grenzen halten. Die Unternehmen wollen an ihrer Belegschaft festhalten und wollen dazu die Möglichkeiten von Kurzarbeit nutzen“, sagt Holger Bock, Leiter der Agentur für Arbeit Jena.

Die Zahlen der Stadt Jena

2802 Frauen und Männer waren im März arbeitslos, 48 (-1,7 Prozent) weniger als im Februar. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Arbeitslosen um 202 Personen (-6,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote sank auf 5,0 Prozent, im Vorjahr betrug sie noch 5,4 Prozent.

Die Zahlen im Saale-Holzland-Kreis

Im März waren 1845 Frauen und Männer arbeitslos, 111 weniger als im Februar (-5,7 Prozent) und 102

(-5,2 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote blieb mit 4,2 Prozent auf dem Niveau des Vormonats. Im Vorjahr betrug sie noch 4,4 Prozent.