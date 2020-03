Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Leuchtenburg blüht auf – und niemand seht es

Eigentlich sollte jetzt die Saison so richtig beginnen: Unzählige Frühblüher wurden zur Leuchtenburg geliefert, wo sie prachtvoll den Hof der mittelalterlichen Burg schmücken sollen. Eingesetzt werden die Pflanzen jetzt zwar, aber ob Besucher in den Genuss der Tulpen, Narzissen und Stiefmütterchen kommen, ist noch fraglich.

Ulrike Kaiser, Direktorin der Leuchtenburg, runzelt am Montagmittag die Stirn. „Wir warten“, sagt sie. Am Morgen wurde die Burg wie gewohnt geöffnet. Wer das Besucherzentrum betritt, landet gleich vor einer Desinfektionsmöglichkeit, an der Theke wartet ein Mitarbeiter, um Eintrittskarten zu verkaufen. Vereinzelt wurden die am Montag auch erworben. Und morgen? Das ist der Schwebezustand, in dem sich Kaiser und andere befinden. Während Jena am Wochenende die Schließung von Freizeiteinrichtungen verfügte, blieb dies im Saale-Holzland-Kreis noch offen. „Wir brauchen aber eine juristische Grundlage, um zu schließen“, sagt die Direktorin, denn nur so könne sie nach Infektionsschutzgesetz später auch finanzielle Hilfen beantragen.

Am Nachmittag kam dann die entscheidende Nachricht aus dem Landtag: Alle öffentlichen Einrichtungen in Thüringen bleiben ab Mittwoch bis 19. April geschlossen. Und damit auch die Leuchtenburg. „Es ist eine schwierige Entscheidung, ich habe volles Verständnis für die Lage“, sagt Ulrike Kaiser.

Die finanziellen Einbußen treffen die Stiftung wie auch andere Kultureinrichtungen. Laufende Kosten müssen weiter gedeckt werden, die Mitarbeiter bezahlt werden. Kaiser hofft auf staatliche Zuwendungen, „Kredite helfen uns nicht“. In den nächsten Wochen werden nun einige Mitarbeiter im Home Office arbeiten, die Telefone sind umgestellt, um die Erreichbarkeit zu gewährleisten. Die Planungen für Baumaßnahmen und für Veranstaltungen laufen erst einmal weiter. Auch die einzigen dauerhaften Bewohner der Burg, die Ziegen, müssen täglich verpflegt werden.

Und die Frühblüher? Die werden nun weiter gehegt und gepflegt in der Hoffnung, dass Besucher sie „Ende April, Anfang Mai“ bestaunen können, sagt die Burgchefin.