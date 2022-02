Die Linde steht weich

Thomas Stridde zu verschiedenen Gründen für Baumstürze.

Thomas Ecke kommt nicht raus aus den Schlagzeilen. Vor zehn Tagen hatte er sich als Baumschutzbeauftragter der Stadt zu befassen mit einer Esche, die in der Jahnstraße auf ein Haus gekracht war. Vorige Woche dann in der Kahlaischen Straße das doppelte Malheur, das er nicht zu verantworten, aber zu kommentieren hatte: die Linde, die bei dem vom Nahverkehr beauftragten Bau einer Haltestelle derart an den Wurzeln beschädigt wurde, dass Eckes Fällgenehmigung unausweichlich war.

Nur sägte die beauftragte Baumpflegefirma nicht jene beschädigte, sondern eine benachbarte gesunde Linde ab. Wenn Ecke sich nach dieser verrückten Woche entspannen wollte – er kam nicht so richtig dazu. Bei ihm daheim vorm Jenawohnen-Miethaus in der Beethovenstraße stand eine Linde. Stand. Bis zum vorigen Freitag.

Dann kam das nächste Orkantief und legte die Linde auf das Nachbarhaus. Zum Glück wurde niemand verletzt und das Haus nicht besonders schwer beschädigt. Ecke konnte beim Blick aufs Wurzelwerk nichts Krankes, nichts Fehlendes entdecken.

Bei einem Pressetermin am Montag berichteten in Göschwitz Leute vom Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, der Boden in Thüringen sei durchfeuchtet wie lange nicht. Das lehrt uns: Orkan plus Boden wie im Aquarium – das haut die stärkste Linde um.