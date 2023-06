Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt (links) und Investor Hubert Werner auf der Baustelle am Salvador-Allende-Platz in Lobeda. Die Stadt Jena hatte dem Investor über Jahre einen Flachbau neben dem Rewe-Markt am Salvador-Allende-Platz nicht genehmigt.

Die Linke fordert Aufklärung zur Bebauung am Salvador-Allende-Platz in Jena

Jena. Stadtratsfraktion reicht dringlichen Antrag für Sonderausschuss ein. Frage nach Verantwortlichkeiten wird gestellt.

Die Vorgänge, die zum rechtlichen Streit der Stadt Jena und einem Investor am Salvador-Allende-Platz führten, sollen in einem Sonderausschuss untersucht werden. Dies beantragt die Fraktion Die Linke im Jenaer Stadtrat für die kommende Sitzung des Gremiums im Juni. Die Stadt Jena befand sich mit dem Investor in einem Rechtsstreit, weil sie eine Baugenehmigung verweigerte. Wie unsere Redaktion berichtete, drohen der Stadt in diesem Zusammenhang Ersatzzahlungen an den Investor in Millionenhöhe.

Lena Saniye Güngör, Fraktionsvorsitzende der Linken, erklärt dazu: „Als Stadträtinnen und Stadträte wollen wir Aufklärung, deswegen soll ein Sonderausschuss die bleibenden Fragen klären. Wir wollen wissen, wo Verantwortlichkeiten liegen und wie es zu den gerichtlich beanstandeten Fehlern kommen konnte. Schließlich sollen der Stadt zukünftig ähnliche kostspielige Fehler erspart bleiben.“

Die genauen Ausmaße des für die Stadt entstandenen Schadens seien derzeit noch nicht klar absehbar, erläutert Güngör. Die öffentlich genannten Zahlen seien derzeit nicht verlässlich, heißt es in der Mitteilung der Fraktion. Auch deshalb sei der Ausschuss ein wichtiges Mittel, die Angelegenheit zu verfolgen. Der Stadtrat könne nach Paragraf 35 seiner Geschäftsordnung besondere Ausschüsse zur Vorbereitung oder zur Untersuchung bestimmter Fragen einsetzen. Er könne ferner zur Untersuchung von städtisch bezogenen Sachverhalten einen Ausschuss einsetzen.