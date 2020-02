Die Lust der Schmierfinken lähmen

Rainer Raithel ist jetzt die Hutschnur geplatzt. – Der Maklerbüro-Inhaber verwaltet als Dienstleister für Eigentümer mehrere Häuser, und wieder ist eines davon mit Graffiti verschandelt worden, diesmal aber besonders heftig: Auf die Fassade des Hauses Talstraße 23 haben Unbekannte vor einigen Tagen ein sechs Meter langes silberfarbenes Gebilde geschmiert. Ein Fisch? Die per Anzeige hinzugerufene Polizei hat eine andere Analyse geliefert. Es handele sich um die ineinander verschränkten Buchstaben Q und S.

Weder auf die Buchstaben noch auf das, was in den Köpfen der Täter vor sich geht, kann sich Rainer Raithel einen Reim machen. Früher sei es ja bestimmt mal vorgekommen, dass jemandem das Tor über Nacht rot angemalt wurde. Aber dieses Phänomen? Trotz schwacher Aussicht auf Täter-Findung habe er es als Muss angesehen, Anzeige zu erstatten. Hinzu komme, dass Versicherungen immer weniger bereit seien, entsprechende Policen abzuschließen. Das Bauchgefühl sagt Rainer Raithel, dass eine Zeit lang etwas Ruhe eingezogen war in Kreisen der illegalen Sprüher. „Ende letzten Jahres ging es wieder richtig los.“

Immer mehr Anzeigen

Raithels Bauchgefühl hat ihn nicht getäuscht: Die Landespolizeiinspektion informierte am Montag auf Nachfrage der Redaktion, dass 2017 für die Stadt Jena 184 Graffiti-Schmierereien angezeigt wurden, im Jahr darauf 334 und im vorigen Jahr 773. Und: Seit Beginn dieses Jahres stehen bereits 35 Anzeigen jener Art zu Buche. Eine ähnliche Tendenz zeichnet sich auch in den Zahlen des kommunalen Immobilieneigenbetriebes KIJ ab. An den Hochbauten der Stadt mussten voriges Jahr 35.000 Euro berappt werden, um Graffiti-Schmierereien zu beseitigen, berichtete Thomas Stender, kaufmännischer KIJ-Leiter. „Wir gehen davon aus, dass diese Zahlen in diesem Jahr nicht kleiner werden.“ Der warme Winter befördere gewiss jenen Trend.

Aufgaben-Teilung besteht bei der Tilgung von Schmierereien insofern, als der Kommunalservice KSJ nicht die Hochbauten reinigt, sondern Brücken, Straßen und sonstiges Stadtmobiliar. Jens Hünniger leitet den KSJ-Bereich Verkehrsleiteinrichtung und Parkraumbewirtschaftung. Er vermeldete, dass der KSJ-Reinigungstrupp jüngst zum Beispiel zwei, drei Wochen benötigt habe, um die Lichtenhainer Brücke von Schmierereien zu befreien. Kosten und Zeit je Einsatz ließen sich schwer kalkulieren. – Was ist das für eine Farbe? Wie lange haftet sie bereits auf dem Grund? Je rascher die Farbe beseitigt werde, umso besser, sagte Jens Hünniger. Wiederum gelte für die meist nötige Reinigung mit Wasser unter Hochdruck wegen der Nähe zum Gefrierpunkt dies: „Alles unter fünf Grad Lufttemperatur – da braucht man gar nicht erst anzufangen“, sagte Hünniger.

Rollierendes System

Christopher Helbig, Infrastruktur-Abteilungsleiter beim KSJ, sprach die Konzeption an, die gemäß Stadtratsbeschluss zum Umgang mit den Schmierereien gefertig wurde. KSJ, KIJ, Stadtentwicklungs- und Ordnungsdezernat hatten ein so genanntes rollierendes System entwickelt: dass also zyklisch die nach drei Dringlichkeitszonen des Stadtgebiets aufgeteilten Bauwerke in den Blick genommen werden. „Wenn man energisch dranbleibt, verlieren diese Leute möglicherweise die Lust“, sagte Christopher Helbig. Schließlich gehe es den Sprayern um das Sichtbarbleiben ihrer „Werke“. Haken an der Sache: Ein zentraler Geldtopf für derlei Maßnahmen ist derzeit wegen der Jenaer Haushaltsperre nicht anzapfbar. Vorerst müssen die beiden Eigenbetriebe noch in ihre internen Geldtöpfe für den Bauwerk-Unterhalt greifen.