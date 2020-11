Sie stehen selten im Rampenlicht und machen nicht viel Aufheben um sich und ihre Arbeit. Dabei würde ohne sie der Gemeinschaft etwas Wichtiges fehlen. Deshalb richtet diese neue Zeitungsserie den Scheinwerfer auf die „stillen Helden“ des Alltags in der Saale-Region.

Bauhof-Mitarbeiter sind auf 30 Quadratkilometern unterwegs

Schlaglöcher auf den Wegen, beschmierte Bänke an Ruheorten, überquellende Papierkörbe daneben, kaputte Spielgeräte auf den Spielplätzen - so sähe es in Dornburg-Camburg aus, wenn es die Männer vom städtischen Bauhof nicht gäbe. Die Wiesen am Schießplatz in Camburg oder die Rasenflächen an den städtischen Kindergärten wären von Unkraut überwuchert und im Winter würde der Gang über den Saalesteg zur Rutschpartie. Dass dies nicht so passiert, dafür sorgt Frank Herolds zwölfköpfiges Team.

Auch auf der neuen Saalebrücke in Stöben kümmern sich die Männer vom Bauhof der Stadt. Foto: Angelika Schimmel

Die elf Männer und Gärtnerin Petra Heimbucher sorgen in den drei Stadtteilen Dornburg, Dorndorf-Steudnitz und Camburg für Ordnung und Sauberkeit und sind in dieser Sache auch in den zur Stadt gehörenden Dörfern wie Hirschroda, Zöthen, Wonnitz oder Tümpling unterwegs. Dabei trifft man sie selten in der Gruppe an, sondern meist als „Einzelkämpfer“, denn die Aufgaben sind gut verteilt: Andreas Pätz und Christian Baum kümmern sich um Dornburg, Uwe Menzel und Mattias Tüchelmann sorgen in Dorndorf-Steudnitz für Ordnung. Dazu hilft ihnen im Winter noch Marcel Krieger, der im Sommer jedoch als Rettungsschwimmer im Camburger Bad arbeitet. Michael Klemm, Matthias Krieger, Holger Voigt, Matthias Haupt und der Chef Frank Herold sind in Camburg und den Ortsteilen unterwegs. Stadtbrandmeister Sven Steingräber hat als Hausmeister alle Belange im Rathaus im Blick. In diesem Jahr steht dem Bauhof-Team mit David Mai als Bundesfreiwilligem noch ein junger kräftiger Mann zur Seite. Dieser kann von seinen Kollegen, und ganz besonders von Matthias Haupt jede Menge lernen. Denn der Kleinste im Team ist der mit der längsten Erfahrung: am 1. Januar 1989 heuerte der gelernte Maurer im Bauhof der Stadt Camburg an. Seit 31 Jahren kennt er wohl jede Problemecke in der Stadt.

Über Mangel an Arbeit können sich die zwölf Bauhof-Mitarbeiter derzeit nicht beschweren, schließlich sind sie im Stadtgebiet auf rund 30 Quadratkilometern unterwegs. Da kommen einige Tausend Kilometer mit dem Rasentraktor und den diversen Multicars zusammen. „Rasenmähen und Müll einsammeln machen rund 60 Prozent unserer Tätigkeit aus“, sagt Frank Herold. „Doch gerade in den Ortsteilen würden wir gar nicht alles schaffen, wenn wir nicht tatkräftige Unterstützung von Vereinen wie in Zöthen oder Tümpling oder von Privatleuten wie Günter Kalhöfer in Posewitz hätten“, ergänzt er. Auch auf die Mitstreiter von Uwe Becker aus dem Heimatverein, die sich um den Wartberg kümmern, und die Bogenschützen, die das Gelände im Stöbener Wald in Ordnung halten, könne man sich immer verlassen.

Touristen und Spaziergänger lassen immer mehr Müll liegen

Das Mülleinsammeln sei jedoch eine Sache, die in diesem Jahr immer mehr Kapazitäten verschlinge. „Die Leute haben wegen Corona vielfach ihren Urlaub zuhause verbracht und offenbar die Gegend intensiv erkundet. Doch dabei haben sie auch leider sehr oft ihren Müll da gelassen“, erklärt Matthias Krieger. War er früher von Montag bis Freitag in der Stadt unterwegs, um den Abfall einzusammeln, so muss er seit geraumer Zeit auch sonnabends noch eine zusätzliche Runde drehen.

Seit die Temperaturen jetzt merklich sinken, gehört der morgendliche Kontrollgang über die Brücken zu den ersten Aufgaben der Bauhof-Männer. „Der Steg in Camburg zieht die Feuchtigkeit geradezu an, da kann es in den Morgenstunden schon rutschig werden“, sagt Herold. Also muss gestreut werden. Überhaupt steigen die Männer in diesen Tagen vom Rasentraktor auf Streu- und Räumfahrzeuge um. „Das Salzsilo ist reichlich gefüllt, wir haben in den vergangenen Jahren durch die wärmeren Winter deutlich weniger Salz gebraucht“, erklärt Herold. Er kann sich noch an seinen Start beim Bauhof 2012 erinnern, „damals haben wir in einem Winter 25 Tonnen Salz verbraucht, jetzt reicht diese Menge für drei Jahre“, erklärt er.

Wie der Bauhof-Chef, so haben auch die anderen Männer ursprünglich einen Handwerksberuf gelernt. Ist einmal eine Mauer auszubessern oder sind Bordsteine und Fundamente zu setzen, wie jetzt für das Buswartehäuschen in Stöben, dann sei immer der passende Fachmann greifbar. Mit Zimmermann Holger Voigt gehöre zudem ein Allround-Talent zum Team, dessen „goldene Hände“ auch Katrin Födisch, die Leiterin des Kindergartens „Sonnenschein“, oder Bibliotheksleiterin Julia Vorontsova loben. Denn auch, wenn in den Kindergärten der Stadt, im Museum oder in einem der Dorfgemeinschaftshäuser kleinere Reparaturen zu erledigen sind, sind die Männer vom Bauhof zur Stelle. Das spart der Kommune eine Menge Geld.