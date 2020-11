Die magische 50 bei der 7-Tages-Inzidenz: Stadt Jena ist drunter und drüber

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle stabilisiert sich in Jena. Seit etwa neun Tagen sind die Angaben zu neuen Fällen und die Zahl der täglich als genesen gemeldeten Menschen etwa gleich hoch. Verwirrung gab es am Dienstag um die 7-Tages-Inzidenz, die sich im 50er Grenzbereich bewegt: Zählt Jena noch als Risikogebiet oder nicht?

Die Stadt meldete am Mittwochmorgen eine 7-Tages-Inzidenz von 56,3. Beim Robert-Koch-Institut (RKI) stand zur gleichen Zeit 48,5 was unter der wichtigen Marke von 50 ist. Auch der Freistaat Thüringen vermeldeten den niedrigeren Wert. In sozialen Netzwerken wurde diskutiert, ob die Stadt den Wert über 50 halte, indem Fälle vom Folgetag dem vorherigen Tag zugeschlagen wurden. Dies ist aber nicht der Fall.

Die Entwicklung der aktiven Corona-Fälle seit März. Der Spitzenwert für Jena wurde mit 128 Fällen Anfang November gemeldet. Aktive Fälle sind alle gemeldeten Fälle abzüglich der genesenen Patienten und der vier seit März mit Corona-Virus verstorbenen Menschen. Foto: RKI / Thomas Beier

Rathaussprecher Kristian Philler nannte zwei Gründe für die unterschiedlichen Zahlen von Stadt und Land. Bei der 7-Tage-Inzidenz wird die Zahl der neuen Fälle auf 100.000 Einwohner hochgerechnet, um deutschlandweit vergleichen zu können. Die Stadt Jena rechnet dabei mit der neuesten Einwohnerzahl aus der Statistikstelle. Gestern hatte Jena demnach 108.290 Einwohner. Das Land Thüringen nutzt die Datenbasis den „Zensus 2011“, wonach Jena 105.739 Einwohnern besitzt.

Entscheidend für die niedrigeren Werte, die außerhalb Jenas für Jena ausgegeben werden, sei aber die Meldeverzögerung, so der Rathaussprecher. Die Gesundheitsämter erfahren zuerst von neuen Infektionen. Im Laufe eines Tages wandert aber immer nur ein Teil aller Fälle die behördliche Meldekette entlang nach oben. Dabei vergeht Zeit und manchmal geht ein Fall auf dem Weg verloren.

Welcher Wert gilt?

Da die Stadt in ihrer Allgemeinverfügung auf die eigenen Zahlen verweist, gilt der höhere Wert. Jena liegt also über dem 50er Wert.

Was würde sich ändern, wenn der Wert unter 50 käme? Auswirkungen hätte dies nur auf die Verpflichtung zur Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum auf stark frequentierten Verkehrswegen, Plätzen und Flächen, wo der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht durchgängig sichergestellt ist. Nach Ablauf des siebten Tages, der auf den Tag des Unterschreitens des Risikowertes von 50 Neuinfektionen je 100.000 folgt, gäbe es dort keine Maskenpflicht mehr.

Viele Tabellen zur Corona-Situation gibt es hier, die Stadt Jena verlinkt auch auf diese Seite: https://xn--michael-bhme-djb.de/corona/