Die Modernisierer von AC/DC kommen aus Jena

Jena. Bonnie and the Scotts: Die Band aus Jena heizt am Samstag im Glashaus ein

Bonnie und die Scotts kommen aus Jena und spielen deutschsprachigen Rock. Ihr derb grooviger Sound entsteht mittels prägnantem Bass, Piano, Schlagzeug und hofiert die wirklich gepfefferten deutschen Texte bestens.

Sängerin Bonnie Val Scott und Bassist Django BB Silbermann (Los Banditos) haben hierzu frühe AC/DC-Nummern aus der Bon-Scott-Ära ins Deutsche übersetzt und auch gleich noch modernisiert. Zusammen mit Joey Schwarz an den Pianotasten und Sven Franzisco (Los Banditos, Daddy U & The Hitkids) am Schlagzeug haben sie acht Songs für ihr erstes Album aufgenommen.

Die Songs unterlaufen äußerst angenehm alle modernen Musikverwertungssysteme und die Band klingt gleichzeitig retro, taufrisch, intensiv und sehr gegenwärtig.

An diesem Abend präsentiert die Band exklusiv auch ein Repertoire neu aufgenommener Lieder.

Musikalischen Support aus der Glamour Rock- und Krautrockwelt gibt es davor und danach.

Reinhören unter:http://bonnieunddiescotts.bandcamp.com/releases

Samstag, 5. August 2023 Einlass 19 Uhr, Beginn 20.30 Uhr, Glashaus im Paradies; Eintritt: 10 Euro. Es gibt auch eine Bar mit kühlen Getränken am Start