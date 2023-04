Die Muster der Menschheit im Theaterhaus Jena

Lost in Space: Die Schauspielerinnen Henrike Commichau und Anna K. Seidel in „On repeat" von Regisseurin Zarah Bracht im Jenaer Theaterhaus.

Jena. Premiere: Jena zeigt eine Koproduktion mit dem Theater Rotterdam. „On repeat“ führt zum Startpunkt des menschlichen Seins.

„Ich habe Homo Sapiens!“ – „Keine Sorge, das vergeht!“, so unterhalten sich zwei Felsbrocken. Vielleicht stehen sie symbolisch für den großen Brocken, der sich im All dreht, genannt Erde. Der Mensch ist die Krise – während er selbst von einer Krise in die nächste strauchelt. Wie konnte der Mensch sich selbst und allem anderen so zum Verhängnis werden?

Henrike Commichau und Anna K. Seidel in „On repeat". Foto: Jördis Bachmann

Am Samstag hat das Stück „On repeat“ (Auf Wiederholung) am Jenaer Theaterhaus Premiere – eine Koproduktion mit dem Theater Rotterdam. Für die in den Niederlanden lebende Regisseurin Zarah Bracht ist es die erste Inszenierung in Deutschland. Brachts Regie-Handschrift basiert auf Bild und Bewegung. „Ich habe bereits Stücke ganz ohne Text entwickelt“, sagt sie. Musik sei ein elementares Mittel, um Emotionen und Assoziationen zu erzeugen.

In „On repeat“ allerdings gibt es Text – und Musik. Bracht versucht hier zu ergründen, weshalb der Mensch in immer wiederkehrenden Verhaltensmuster verharrt. Warum sind wir, wer wir sind? Was hat uns zu dem werden lassen? Aus dem Nachdenken über das eigene Sein, die persönlichen Prägungen und die daraus resultierenden Verhaltensschleifen, öffnet Pracht den Blick auf die Makroebene, auf den Mensch an sich.

Dabei bewegt sie sich in „On repeat“ durch die Zeit, lässt ihre Protagonisten – Wesen, deren Ursprung und Identität rätselhaft und unergründlich scheinen – vom Anbeginn der Menschheit Richtung Gegenwart wandern. Dabei sind es nicht die großen Zivilisationsereignisse, die sie abarbeiten will – Bracht gibt dem Raum, was auch in der Menschheitsgeschichte den größten Raum einnimmt.

Wie kam es zu all den gewalttätigen Systemen?

„Die nahe Vergangenheit beschäftigt uns am meisten, damit setzen wir uns auseinander. Je weiter wir zurückgehen in der Geschichte, desto weniger wissen wir. Dabei umfasst die frühe Geschichte den größten Teil unserer Menschheitsentwicklung“, sagt sie. 90 Prozent der Menschheitsgeschichte spielten sich in der Steinzeit ab – und vielleicht sind schon hier die Verhaltensmuster zu suchen, die wir noch heute mit uns tragen, und doch streben die Menschen nach ständiger Erneuerung, Verbesserung und Wandel.

Wie konnte es dazu kommen, dass der Mensch so viele gewalttätige Systeme entwickelt, obwohl er so viel Fürsorglichkeit und Liebe in sich trägt, fragt Bracht. Sie will das Publikum aktivieren – zum eigenen Nachforschen anstiften und nutzt dazu assoziative Mittel. Unterstützt wird das Gedankenfeuerwerk durch ein ebenso assoziatives Bühnenbild (Liesje Knobel) und Kostüme, die keine Einordnung zulassen (Carolin Pflüger). Tanz, Musik (Roland Hille), Bewegung, Klang: „On repeat“ kann eine Reise zum Ich oder in die Menschheitsgeschichte werden, je nachdem wohin die eigenen Gedanken einen tragen. Wichtig ist nur, sich auf Brachts ganz eigne Erzählweise einzulassen.

Vorstellungen: Freitag, 21. April (öffentliche Generalprobe); Samstag, 22. April (Premiere) sowie am 25. und 26. April, jeweils 20 Uhr. Die Generalprobe sowie die Premiere sind bereits ausverkauft, an der Abendkasse sind Restkarten zu erfragen.