Die neue Jenaer Kirchmeisterin

Die Idealbesetzung? Catrin Eberhardt wehrt sich energisch gegen diese etwas suggestiv vom Reporter vorgebrachte Einordnung ihrer neuen beruflichen Tätigkeit. „Schreiben Sie das bloß nicht.“ Und doch bringt die 56-jährige Diplom-Bauingenieurin anscheinend bestes Rüstzeug mit als soeben gestartete Kirchmeisterin. Sie ist Nachfolgerin des in den Ruhestand gewechselten Friedrich Bürglen und hat somit etwa 100 Immobilien und darunter 67 Kirchen im Kirchkreis Jena der Evangelisch-Lutherischen Kirche zu betreuen, zu verwalten.

Fehler, die kaum zu heilen sind

Catrin Eberhardt ist Spreewälderin und in Senftenberg aufgewachsen; sie hat in Cottbus an der Hochschule für Bau studiert und war Forschungsingenieurin für Holzbau („Mehr industriell und nicht klassisch“). 1992 kam sie „wegen der Liebe“ nach Jena, genauer – nach Maua. Und tatsächlich hat sie seither ungemein vielfältig ihr Berufsfeld beackert: als Betreuerin so genannter Vergabe-ABM beim Refit-Verein; seit 2001 in einem selbstständigen Büro für Projektservice, so dass sie in Jena über 120 Projekte für Schulen, Sportplätze und Kindergärten begleitete. Und: Die vergangenen etwa zehn Jahre arbeitete sie im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Hügelland-Täler bei Stadtroda. Na klar, zu den formellen und rechtlichen Randbedingungen habe sie viele Erfahrungen gesammelt. Von der auch für Kirchenbau so wichtigen Akquise von Fördermitteln weiß sie zu sagen, dass hier die Bestimmungen immer strenger würden. „Wenn man hier Fehler macht, kann man sie kaum heilen.“ Innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Hügelland-Täler gebe es viele Kirchen. „Auf dieser Strecke ist in meiner Zeit viel saniert worden.“

In Leutra fällt das Gerüst

Catrin Eberhardt, die im Glauben „Seelennahrung ohne Ende“ findet, hat auch ehrenamtlich als Vorsitzende des Kirchgemeinderates Maua sowie im Kirchgemeindeverband Göschwitz-Rothenstein mit Sakral-Baubelangen gut zu tun gehabt und nicht zuletzt mit Friedrich Bürglen vielfältig kooperiert. Ob sie noch einmal einen beruflichen Wechsel wagen solle, habe sie „lange, lange überlegt“, sagt Catrin Eberhardt. Die Hängepartie um Thüringens Gebiets- und Verwaltungsstrukturreform gab letzthin den Ausschlag. „Immer noch unklar, wie es weitergeht – das war auch für mich sehr unbefriedigend.“

Im neuen Amt sei sie fürs Erste dabei, alle Kirchgemeinden zu besuchen, Objekte kennenzulernen und Aufgaben zu sammeln. Inbegriffen „viele Befindlichkeiten – das ist auch recht spannend“. Zu den laufenden Projekten gehört etwa die Kirche in Leutra. Die Gerüste am sanierten Kirchturm verschwinden jetzt; im zweiten Bauabschnitt ist nach Catrin Eberhardts Beschreibung die Neueindeckung des Kirchenschiffs an der Reihe. An der Cospedaer Kirche sei die Dach- und Turmsanierung im Gange, die wohl nächstes Jahr abgeschlossen werde.

Sprüher kennen keine Hemmschwellen

In Jena ist das ehrenamtliche Mittun der Gemeindemitglieder „eine unwahrscheinliche Kraft“, sagt Catrin Eberhardt. „Da gibt es so viele engagierte und fitte Leute.“ Und so sei in den Gremien bei baulichen Belangen sehr gut „der Blick auf alles gewahrt“, ehe die Prioritäten gesetzt würden. Praktisch heißt das zum Beispiel, dass die Sanierungen der Kirchen in Ziegenhain, Ammerbach und Maua oben auf der Liste stehen neben dem innerstädtischen Schwerpunkt mit Friedenskirche und Johannisfriedhof.

Schier unerträglich ist es für Catrin Eberhardt, dass auch die Kirchmauern in und um Jena immer wieder für Graffiti-Schmierereien missbraucht werden „und Hemmschwellen nicht mehr da sind“, wie sie sagt. „Ich wünsche mir, dass diese Leute Aufgaben finden, in denen sie selbst etwas aufbauen. – Um Respekt für solche Dinge zu entwickeln. Das müssen sie so von sich aus erspüren.“