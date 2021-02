Kitas in Jena auch morgen geschlossen - In diesen Einrichtungen gibt es noch Notbetreuung

Gekocht wurde in der Kita "Kinderschirm" am Montag selbst. Auch am Dienstag bietet das Kinderschirmteam eine Not-Notbetreuung an. Von den 41 Kindern, die üblicherweise die Kita besuchen, sind 22 in der Notbetreuung gemeldet. Am Montag waren zehn Kinder zur Betreuung erschienen.

Das Land hatte für die Schulen bereits am Sonntag entschieden, dass am Montag nicht geöffnet wird. Nun bleiben die Schulen aufgrund der Wetterlage auch am Dienstag, 9. Februar, zu. Bei den Kindergärten kam die Entscheidung später. Erst Montagvormittag ging die Nachricht an alle Kitas Jenas raus. Die Entscheidung hätte früher getroffen werden müssen, findet Kita-Leiterin Christine Szigligeti vom Kindergarten „Kinderschirm“, der sich in Trägerschaft des Familienzentrums befindet. „Erst kam am Sonntagabend die Nachricht, dass wir nach Möglichkeit öffnen sollen, darauf haben wir uns eingestellt und die Eltern haben auch damit gerechnet. Dann kam am Montagvormittag die Nachricht, dass wir schließen sollen.“