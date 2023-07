Die Ostlegenden unter der Leuchtenburg

Kahla. Der Zeitplan für die Rundfahrt um die Leuchtenburg steht. Bereits 140 Anmeldungen

In nicht einmal mehr vier Wochen startet die 14. Auflage der Ostlegenden unter der Leuchtenburg, die in Erinnerung an das Kahlaer Bergrennen in den 1970iger Jahren entstanden ist. Am Sonntag, 30. Juli, werde es wieder das komplette Programm mit Rundfahrt und Präsentation geben, heißt es vom Veranstalter.

„Wir sind bisher sehr zufrieden, die Vorbereitungen laufen wie geschmiert“, sagt Anja Oelsner-Schieferdecker vom Ostlegenden-Verein. Die Anmeldelisten für Rundfahrt und Präsentation seien bereits sehr gut gefüllt. Über 140 Fahrzeuge haben sich bisher angemeldet. Der Rost wird brennen, die Getränke gekühlt sein und auch Eis sowie Kaffee soll es auf dem Fahrerlagergelände der Präsentation in Kahla (auf dem Gelände der Firma Eismann) und auf dem Parkplatz unter der Leuchtenburg geben.

Der Verein gibt nun auch den Zeitplan für die Rundfahrt bekannt: Der Start soll um 10 Uhr an der Leuchtenburg erfolgen, dann geht es über Oberbodnitz (10.05 Uhr), Geisenhain/Tröbnitz (10.10 Uhr), Waltersdorf (10.15 Uhr), Erdmannsdorf (10.20 Uhr), Weißbach (10.25 Uhr), Karlsdorf (10.30 Uhr), Pillingsdorf/Zwackau (10.35 Uhr), Alsmannsdorf (10.45 Uhr), Dreitzsch (10.50 Uhr) und Molbitz/Neustadt/Moderwitz (10.55 Uhr) zur Knappmühle nach Linda. Wo die Ausfahrt gegen 11.10 Uhr ankommen soll und eine Pause machen wird.

Den Teilnehmern werde dann die Gelegenheit geboten, die Mühle zu besichtigen, bevor es gegen 13 Uhr über Moderwitz/Neustadt (13.10 Uhr), Lichtenau (13.20 Uhr) und Hummelshain (13.30 Uhr) zurück nach Kahla gehen soll.

Dann soll den Teilnehmern die Gelegenheit gegeben werden, gemeinsam den Berg hinauf nach Seitenroda zu fahren. Während die Teilnehmer der Rundfahrt unterwegs sind, sollen vom Gelände der Firma Eismann aus die lange erwarteten Präsentationsfahrten hinauf zum Parkplatz unter der Leuchtenburg starten. Damit werde gegen 10.30 Uhr begonnen. Geplant seien für jeden Teilnehmer bei reibungslosen Verlauf drei Bergfahrten. „Aber vielleicht schaffen wir ja auch vier. Kommt vorbei, bestaunt mit uns die alte Technik und schwelgt mit uns in Erinnerungen!“