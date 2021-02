Die politische Bugwelle

Wie eine Bugwelle schiebt der Stadtrat seine Themen vor sich her: Corona führt ein strenges Regiment, weshalb Hygieneregeln gelten und die Dauer der Sitzung begrenzt ist. Es geht dabei nicht allein darum, wichtige Vorhaben auf den Weg zu bringen. Fraktionen wollen sich auch in der Öffentlichkeit profilieren, mit Inhalten punkten, gerade in einem Wahljahr.

Aus Verwaltungssicht war der erneute Vorstoß, die Fragen der Stadträte nur schriftlich zu beantworten, verständlich. Und doch fehlte dem OB-Antrag am Ende die erforderliche Mehrheit. So war auch der Donnerstag geprägt von sachorientierter Politik und politischem Schaulaufen.

Die grundsätzliche Frage aber bleibt: Wie können Stadtratssitzungen in Corona-Zeiten funktionierten, ohne dass demokratische Gepflogenheiten über Bord geschmissen werden? Immerhin werden wir uns mit Beginn des meteorologischen Frühlingsanfangs am kommenden Montag nicht von der Pandemie verabschieden können.

Forderungen nach einem Schnelltest vor Stadtratssitzungen können dabei nur ein Stein in diesem komplexen Corona-Mosaik sein. Es geht um mehr, als die Beschlussfähigkeit zu gewährleisten. Am Ende muss ein Konzept für Effektivität stehen, geht es doch auch um Beschlüsse von großer Tragweite für die Stadt.