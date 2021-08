Die Polizei brauchte Platz

Im Brunnen auf dem Marktplatz wurde gestern eine Leiche gefunden. Die Leiche war eigentlich lebendig und die Szenerie der polizeilichen Ermittlung, die viele Zuschauer anlockte, war ein Film-Set. Es wird der zweite Teil des ZDF-Samstagskrimis um die Rechtsmedizinerin Theresa Wolff gedreht. Für die Suche nach Drehorten sind Location-Scouts zuständig, der Scout der Produktionsfirma Ziegler Film GmbH hat also Jena entdeckt . Der Motivaufnahmeleiter bereitet dagegen den Drehort vor und sorgt dafür, dass man dort auch filmen kann. Deshalb war Motivaufnahmeleiter Martin Pelzl auch überrascht, als es hieß, dass die Presse auf dem Marktplatz gemeinsam mit Gästen und Lesern über die deutsch-deutsche Teilung – 60 Jahre nach dem Mauerbau – sprechen wird. Pelzl setzte einiges in Bewegung, um den Dreh zu sichern – schließlich habe man eine Wasserleiche im Brunnen. Über die deutsche Teilung reden, das war möglich, aber den Jenaer Marktplatz teilen, das ließ sich am Montag nicht einrichten. So zog die Redaktionsveranstaltung an die Löberderstraße um und die Film-Polizisten konnten den Toten ungestört aus dem Brunnen fischen.

Übrigens gibt es Verleihfirmen für Polizeiautos, die beim Film eingesetzt werden – die Jenaer Streifenflotte wurde also nicht für den Dreh reduziert.