Die Polizeimeldung für Jena: Fahrerloses Auto verursacht Unfall - Überfall an Straßenbahnhaltestelle

Jena. Ein fahrerloses Auto verursacht einen Unfall und an einer Straßenbahnhaltestelle nehmen zwei Unbekannte den Wartenden das Geld ab.

Ein fahrerloses Auto rollte am Sonntag In der Mittelstraße in Jena selbstständig gegen ein geparktes Fahrzeug. Wie die Polizei informierte, war es offensichtlich nur unzureichend gesichert. Es entstand Sachschaden.

Überfall an Straßenbahnhaltestelle in Jena

Zwei unbekannte männliche Personen erbeuteten in Jena am Sonntagabend an der Straßenbahnhaltestelle Göschwitzer Straße von den dort wartenden Personen unter Androhung von Schlägen 60 Euro Bargeld. Sie flüchteten anschließend in Richtung Lobeda-West. Nach Angaben der Polizei waren beide Täter männlich. Einer der beiden war mit weißem Shirt und weißen Schuhe bekleidet und trug eine Armbanduhr. Der zweite trug ein schwarzes Shirt, schwarze Schuhe und Armbanduhr. Eine der beiden Personen trug zudem einen Vollbart. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03641/810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 0257110/2023 bei der Polizei Jena zu melden.