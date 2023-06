Die Polizeimeldungen für Jena: Mann auf Eichplatz bewusstlos geschlagen - Randalierer festgenommen

In Jena hatte es die Polizei am Mittwoch gleich mit mehreren aggressiven Personen zu tun. (Symbolbild)

In Jena wurde ein 40-Jähriger auf dem Eichplatz bewusstlos geschlagen und in Winzerla ein Randalierer festgenommen. Die Meldungen der Polizei aus Jena.

Mehrere Zeugen berichteten am Mittwochnachmittag über eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Eichplatz. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, soll ein augenscheinlich alkoholisierter Mann auf einen anderen Mann einschlagen haben. Laut einem Zeugen soll der Geschädigte auch teilweise bewusstlos gewesen sein, was den Aggressor nicht von weiteren Handlungen, neben den Schlägen auch Tritten und Würgen seines Gegenübers, abhielt.

Der 40-jährige Geschädigte musste medizinisch versorgt werden. Der 39-jährige Täter erhielt neben der fälligen Anzeige einen Platzverweis. Da er diesen im weiteren Verlauf des Abends missachtete, sei er vorläufig festgenommen worden. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Jena Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 03641 - 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Randalierer in Winzerla festgenommen

In Winzerla hat am Mittwochabend ein Mann randaliert. Laut Polizei soll er mit einem Bolzenschneider gegen mehrere Fahrzeuge geschlagen haben. Die Polizei konnte dem 25-Jährigen habhaft werden. Dabei wurden weitere Straftaten bekannt. Unter anderem beschädigte der mit knapp zwei Promille alkoholisierte Mann eine Briefkastenanlage und ein Fenster. Desweiteren soll er den Bolzenschneider nach einer Person geworfen haben, ohne diese jedoch zu treffen und beleidigte er mehrere Passanten. Der zusätzlich unter Drogeneinfluss stehende 25-Jährige müsse sich nun wegen mehreren Delikten strafrechtlich verantworten. Aufgrund seiner Gesamtkonstitution wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Reinigungskraft bestohlen

Während eine Reinigungskraft am Mittwochabend die Toiletten in der Neuen Mitte reinigte, bediente sich ein Langfinger. Laut Polizei sei der Reinigungskraft ein Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln gestohlen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

