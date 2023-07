Die Polizeimeldungen von Jena: In Mehrfamilienhaus eingebrochen - Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach mutmaßlichem Dieb

Jena. In Jena ermittelt die Polizei derzeit zu einem Einbruch in ein Haus und zu einem mutmaßlichen Ladendieb. Die Polizeimeldungen von Montag.

Unabhängig voneinander meldeten sich am Sonntag zwei Fahrzeugbesitzer und teilten laut Polizei den gleichen Fall mit. Beide hatten ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Seidelstraße abgestellt. Als sie jeweils zu unterschiedlichen Zeiten zurückkehrten, fehlten beide Kennzeichentafeln. Unbekannte hatten diese aus der Halterung herausgelöst und gestohlen. Hinweise zu den Langfingern gebe es derzeit nicht. Die Polizei ermittele nun, ob beide Taten im Zusammenhang stünden.

In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Unbekannte sind in ein Mehrfamilienhaus in der alten Wiesenstraße eingebrochen. Dies teilte die Polizei mit. Ohne Schaden zu verursachen, begaben sich der oder die Täter in einen Abstellraum und fanden hier die spätere Beute - ein Fahrrad sowie zwei Flaschen Alkohol. Der Gesamtwert des Diebesguts betrage über 4.500 Euro. Laut Polizei sind die Ermittlungen aufgenommen worden.

Fenster eingeschlagen

Laut Polizei beschädigten Unbekannte in der Nacht zum Montag, vermutlich um Mitternacht, eine Fensterscheibe eines Hauses in der Seidelstraße. Ein Zeuge habe zu diesem Zeitpunkt zwei Personen akustisch wahrgenommen sowie ein verdächtiges Geräusch. Ein Bewohner habe den Schaden am Sonntagvormittag festgestellt. Dieser belaufe sich auf ungefähr 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden.

Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach mutmaßlichem Dieb

Von einem Diebstahl, der bereits am 9. Mai stattfand, hat die Polizei nun ein Fahndungsfoto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. An besagtem Tag soll der Mann aus einem Lebensmittelmarkt am Salvador-Allende-Platz in Jena verschiedene Waren gestohlen haben, informierte die Polizei. Der Wert der Beute betrage über 415 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall oder gar dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden. Telefonisch unter 03641 810 oder per Mail unter: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

