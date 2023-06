Die Polizeinachrichten aus Jena: Kinder bedroht - Streit eskaliert - Pärchen bricht in Wohnung ein

In Jena ermittelt die Polizei zu einem Wohnungseinbruch und sucht Zeugen von einem eskalierten Streit. Die Polizeinachrichten.

Kurz nach 19 Uhr hörte am Donnerstag ein Bewohner der Otto-Militzer-Straße in Jena stimmen aus dem Hausflur. Als er durch den Türspion blickte sah er, wie ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau die gegenüberliegende Wohnungstür gewaltsam aufbrachen. Nachdem das Pärchen kurz in der Wohnung war, kamen beide wieder raus und entfernten sich unerkannt. Die Polizei habe das Pärchen nicht mehr finden können. Was gegebenenfalls der Grund der Tat war und ob aus der Wohnung etwas entwendet wurde, musse nunmehr im Rahmen der Ermittlungen, gemeinsam mit dem Wohnungsinhaber, geklärt werden, hieß es von der Polizei.

Streit eskaliert

Ein Streit zwischen einem Pärchen und einem 46-Jährigen eskalierte am Donnerstagabend im Löbdergraben. Laut Polizei sei der Grund für den Streit bisher unbekannt. In der Folge des Streits habe der männliche Part des Pärchens mit einem leeren Getränkekasten nach dem 46-Jährigen geschlagen und traf ihn leicht am Hinterkopf. Im Anschluss entfernten sich der Mann und die Frau. Der Mann könne wie folgt beschrieben werden: ca. 25-35 Jahre; kurze, dunkel Haare; dunkles T-Shirt; dunkle, kurze Hose. Die Tat ereignete sich kurz vor 22 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Eingang blockiert

Als ein Vater am Donnerstagabend mit seinen Kindern nach Hause kam, lag ein Mann schlafend vor dem Hauseingang in der Johannisstraße. Um ins Haus zu gelangen, wollten die Bewohner an dem Mann vorbei. Dieser wurde laut Polizei dadurch wach und bepöbelte die beiden Kinder und bedrohte sie, bevor er sich unerkannt vom Ort entfernte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

E-Bike gestohlen

Unbekannte entwendeten am Donnerstagvormittag ein E-Bike. Der Eigentümer hatte sein Zweirad laut Polizei vor einem Einkaufszentrum in der Karl-Marx-Allee angeschlossen abgestellt. Ein bisher Unbekannter habe das Vorderrad abmontiert und nahm den Rest des Bikes mit. Das Vorderrad samt Schloss ließ er am Ort zurück.

Trotz Fahrverbot mit Transporter unterwegs

Polizeibeamte stellten am Freitagmorgen in Jena bei der Kontrolle eines 42-jährigen Fahrers eines Transporters fest, dass dieser aktuell ein Fahrverbot hat. Überdies war laut Polizei sein Führerschein zur Beschlagnahme ausgeschrieben. Die Beamten stellten das Dokument sicher, untersagten die Weiterfahrt und fertigten die fällige Anzeige.

