Die Rothensteiner Glocken kommen

Die neuen Glocken für die Rothensteiner Kirche wurden Mitte November in der Firma Perner in Passau gegossen. Sie werden am 12. März nach Rothenstein gebracht.

Rothenstein. Nach 103 Jahren wird in Rothenstein ein alter Kriegsschaden geheilt, die Kirche St. Wenzel bekommt neue Glocken

Große Ereignisse werfen in Rothenstein ihre Schatten voraus. Am Sonnabend kommender Woche, 12. März, werden in Rothenstein die neuen Glocken für die Wenzelskirche in Empfang genommen, für deren Anschaffung seit Jahren Geld gesammelt wurde.

2021 konnte der Glockenturm saniert werden, der das Gewicht der alten gusseisernen Glocken nicht mehr tragen konnte, die seit 1919 in Rothenstein geläutet wurden. Nächsten Samstag nun sollen nun jene vier Bronzeglocken in Empfang genommen werden, die Mitte November in der Glockengießerei Perner in Passau gegossen wurden.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Glocken werden ab 13 Uhr mit einer Prozession von Traktoren durch das Dorf gefahren und dann mit einem Kran auf den Turm der Kirche gehoben, wo sie der Glockenstuhlbauer in Empfang nimmt.