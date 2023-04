Die Saale-Unstrut-Region gemeinsam vermarkten

Jena. Eine neue Tourismus-GmbH wird ihre Arbeit aufnehmen. Details wollen die Akteure bald vorstellen.

Seit Januar bildet die Saale-Unstrut Tourismus GmbH das gemeinsame Dach der Tourismusregion Saale-Unstrut. Sie wird die bisherige Arbeit der Vereine Saale-Unstrut-Tourismus e.V. und Thüringer Tourismusverband Saale-Holzland e.V. gemeinsam mit der Stadt Jena fortführen. Im Laufe der ersten Jahreshälfte 2023 wird die Organisation die Arbeit aufnehmen.

Für einen erfolgreichen Start sei die Beteiligung privater Leistungsträger von großer Bedeutung für die länderübergreifende Destination Saale-Unstrut, heißt es in einer Presseerklärung. „Unsere Leistungsträger wie Hoteliers, Restaurantbetreiber, Museumsträger oder Freizeitanbieter halten die touristischen Angebote vor, die wir überregional vermarkten. Sie bilden die Basis unserer Arbeit“, sagt Antje Peiser, die Geschäftsführerin der Saale-Unstrut Tourismus GmbH. Neben Vermarktungsmöglichkeiten oder Vergünstigungen bei Anzeigen stehen den Partnern Weiterbildungsangebote, Kommunikationsmaßnahmen und ein breites Netzwerk über die Gesamtregion zur Verfügung. Zudem haben sie die Chance, zum Beispiel durch die Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen aktiv an der Ausrichtung der Organisationsarbeit mitzuwirken. Weitere Details wollen die Akteure in der kommenden Woche auf einer Pressekonferenz vorstellen.