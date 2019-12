Die schönste Fassade befindet sich in Jena-Zwätzen

Wenn einem so viel Harmonie widerfährt, ist das einen Jenaer Fassadenpreis wert! Nachdem im Vorjahr ein beispielhafter Neubau ausgezeichnet wurde, hat die Fassadenpreisjury 2019 wieder ein Sanierungsprojekt ausgewählt. Eigentümer des Einfamilienhauses am Florian-Geyer-Weg 11 in Zwätzen ist die Familie Beate und Andreas Gummich. Die Sieger können sich über eine große Messingplakette und ein Preisgeld freuen. Zehn private und gewerbliche Hausbesitzer hatten sich um den Fassadenpreis der Stadt beworben.

Der Hauptpreis und weitere Anerkennungen sind Montagabend im Rathaus übergeben worden. Architektin Jana Margull, die Jury-Vorsitzende, sagte: „Die Sanierung am Florian-Geyer-Weg wurde mit viel Feingefühl und Sachverstand durchgeführt.“ Bei der Sanierung hätten die Bauherren viel mehr getan als notwendig gewesen wäre. Was an dem Einfamilienhaus zuerst auffällt ist das harmonische Farbkonzept, das eine Holzverkleidung mit Stülpschalung und die Dacheindeckung mit passenden Ziegeln einschließt. Die raumhohen Schiebeläden orientieren sich an den vorgefundenen Fensterläden, die transparenten Absturzsicherungen geben den Blick auf die Holzfenster frei.

Die raumhohen Schiebeläden des Siegerhauses orientieren sich an den vorgefundenen Fensterläden Foto: PrivaT

Zwei Anerkennungen gab es für ein innerstädtisches Wohn- und Geschäftshaus und ein Doppelhaus in der ehemaligen GaGfAH-Siedlung am Schlegelsberg. Bei dem Wohn- und Geschäftshaus am Ernst-Haeckel-Platz 5 bis 6 hat der Bauherr alle Unwegbarkeiten überwunden, die Fassaden mit ihrer aufwendigen Jugendstilornamentik und den aus der Fassade herausragenden Bauteilen vorbildlich saniert. Die Fassade wurde nahezu in den Originalzustand zurückversetzt. Das Denkmalamt gab dabei wertvolle Hinweise. Bei der Doppelhaushälfte am Heinrich-von-Eggeling-Straße 5 lobte die Jury die Bauherren, weil sie den eher schlichten Charakters des Siedlungshauses erhalten haben. Die gewählte Farbigkeit der Fassaden, die liebevolle Eingrünung des Vorgärtchens und die Fassadenbegrünung tragen zum harmonischen Erscheinungsbild im Straßenraum bei.

Erstmals in der nunmehr 26-jährigen Fassadenpreis-Geschichte wurde auch eine Lärmschutzwand ausgezeichnet, nämlich mit einem 3. Preis, das ist eine Würdigung. Die Wand hat die Textilreinigungsfirma Mewa am Damaschkeweg errichtet. Sie besitzt eine Natursteinoptik und eine gegliederte Oberflächenstruktur mit Kletterpflanzen, was ihr die Wuchtigkeit nimmt. Das ist vor allem eine nette Geste an die Nachbarschaft. Eine zweite Würdigung erhielt Jenawohnen für den neuen Schützenhof in der Schützenhofstraße/Ecke Zitzmannstraße. Hier gefielen vor allem der geschaffene Kontrast zu den vorhandenen Wohnblöcken und die „Leichtigkeit des Entwurfes“.

16 Sponsoren unterstützten den Fassadenpreis. Als Preisgeld standen für Sieger und Anerkennungen insgesamt 9900 Euro zu Verfügung. Hauptsponsor ist erneut die Sparkasse. Für Anerkennungen und Würdigungen wurden in diesem Jahr erstmalig kleinere Plaketten in Edelstahl übergeben. Die große Plakette für den Sieger gab es immer schon.