Die Sieger des Jenaer Vereinspreises stehen fest

Der Freiraum Jena, der Sport- und Sozialclub Jena sowie der Förderverein Waldbad „Herzog Ernst“ sind die Sieger des diesjährigen Vereinspreises. Der Preis wird am 27. Januar in der Villa Rosenthal verliehen. Es ist mit insgesamt 6000 Euro dotiert.

Nachdem auf den Online-Portalen unserer Zeitung bis Sonntag abgestimmt werden konnte und Nutzer den Sportclub zum Sieger kürten, traf sich danach eine Jury, um die zwei weiteren Preise zu vergeben. Hier konnten sich das Projekt „Kulturschlachthof“ des Vereins Freiraum und der Förderverein in Trockenborn-Wolfersdorf durchsetzen. „Das ist eine tolle Nachricht“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins, Wolfgang Priebs. Weil man den Badbetrieb vor allem für die Kinder und Jugendlichen ermögliche, werde man das Geld für die Sanierung des Kinderbeckens stecken.

Freies Hockey-Spiel für Flüchtlinge

Das Thema Integration schreibt sich der Sport- und Sozialclub auf die Fahnen. Wie der Jugendwart des Vereins, Heiko Berger, sagte, wolle man den Kunstrasenplatz für Bewohner der nahe gelegenen Flüchtlingsunterkunft zum freien Spiel öffnen. Auch Juliane Döschner vom Vereinsvorstand des Freiraum freute sich über den Preis. Auch wenn nicht ganz sicher ist, wie das Geld verwendet werden soll – der Kulturschlachthof wird von drei Vereinen getragen –, sei es wahrscheinlich, dass zumindest mit einem Teil der Summe die Sanierung des Gebäudes vorangetrieben werde.

Neben OB Thomas Nitzsche sowie einem Mitglied unserer Redaktion gehörten auch die Züblin-Verantwortlichen Michael Stange, Christian Küffner und Gerald Endlich der Jury an. Die Niederlassung des Bauunternehmens stiftet seit Jahren das Preisgeld.

Kulturschlachthof: Am Kulturschlachthof schlossen sich drei Vereine zusammen: Freiraum Jena (als Erbbaurechtsnehmer), Freie Bühne Jena und Crossroads Jena, die den alten Schlachthof in ein Soziokulturelles Zentrum verwandeln wollen. Die Mitglieder der Vereine fördern Ehrenamt und Nachhaltigkeit in Jena. So arbeiten die unterschiedlichsten Menschen an einem Platz für die Zivilgesellschaft als Motor der nachhaltigen Stadtentwicklung. Das Wirken des Vereins soll dem Mangel an Gemeinschaft im Stadtleben entgegenwirken. Am Anfang war es nur eine leere Gebäudehülle. Seit Anbeginn beinhaltet die Arbeit vorrangig die Erhaltung und den Aufbau der Räume, durch Crowdfunding wurde das Geld für Abwasser und Stromanschlüsse in diesem Jahr erarbeitet.

Förderverein Waldbad: Der Förderverein entstand 2014 aus einer Bürgerinitiative und verfolgt das Ziel, das seit 1934 bestehende Waldbad vor der Schließung zu bewahren. Die Gemeinde als Träger des Bades konnte die finanziellen Mittel für die freiwillige Aufgabe nicht mehr erbringen. Vielen Bürgern gefiel diese Option nicht, und so wurde der Verein gegründet . Mittlerweile zählt der Verein 80 Mitglieder. In enger Abstimmung mit der Gemeinde haben sie sowohl Fördermöglichkeiten im Land erschlossen als auch direkte Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung des Badebetriebes übernommen. Jährlich leisten die Mitglieder des Vereins 1800 bis 2000 Stunden ehrenamtliche Arbeit und reduzieren somit den Aufwand der Gemeinde. Die konkreten Arbeitsinhalte erstrecken sich von Reparaturen, Reinigungsarbeiten, Blumenpflege, der Kassierung, der Betreuung der Kinderspielgeräte bis hin zur Werbung für die Einrichtung.

Sport- und Sozial-Club Jena: Den Sport- und Sozial-Club Jena (SSC Jena) gibt es in seiner jetzigen Form seit 2002. Er zählt etwa 300 Mitglieder. Der Verein ist attraktiv für alle an Hockey Interessierten, weil sein Schwerpunkt bewusst nicht nur auf Leistungsorientierung, sondern auf dem sozialem Engagement und der körperlichen Förderung seiner Mitglieder jeden Alters und quer durch alle Gesellschaftsschichten liegt. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erwachsenen- und Kinderspielern formt den SSC genauso wie der mit 40 Prozent hohe Anteil an weiblichen Mitgliedern. Darüber hinaus aber steht die soziale Komponente nicht nur im Vereinsnamen, sondern im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Sie zeigt sich beispielsweise in der Zusammenarbeit mit dem Verein Querwege, bei der Kinder mit Behinderung über mehrere Tage im Hockeyspiel angeleitet werden. Damit die Mitglieder, insbesondere die Kinder und Jugendlichen, erkennen, welchen Stellenwert Insekten im ökologischen Kreislauf einnehmen, möchte der SSC auf seiner Clubanlage in einem Gemeinschaftsprojekt einen Beitrag gegen das anhaltende Insektensterben leisten. Das Hockeygelände wurde mit verschiedenen Gehölzarten (70 Sträucher allein in diesem Jahr) bepflanzt, damit ökologische Vielfalt entstehen kann. Der Bau von Insektenhotels oder Hummelburgen sowie die Anlage von Blumenwiesen und Wildfruchthecken sensibilisieren für das Thema.

Der Vereinspreis wird am 27. Januar ab 19 Uhr in der Villa Rosenthal verliehen