Persönlicher, als in einem Brief an die Verwandtschaft im Westen, konnte man nicht über die „Wende“ berichten. Hier der Brief Christine Schurichts.

„Die Tage in Jena sind spannend von früh bis spät“

Jena. Zur Friedlichen Revolution gehören auch die vielen Briefe, die damals zwischen Ost und West befördert wurden. Zur Erinnerung: An Handys und WhatsApp war 1989 noch nicht zu denken. Und „Festnetz“ war auch nicht so verbreitet. Also wurde alles Wichtige aufgeschrieben.

Einen Brief aus jener Zeit hat unsere Leserin Christine Schuricht neulich noch einmal im Kreise der Familie vorgelesen. Alle waren gerührt und sich anschließend einig: Der Brief muss veröffentlicht werden! Die Seniorin aus Jena-Nord gab dem Drängen der Familie nach und rief bei der Zeitung an.

Den Brief hat Christine Schuricht im November 1989 an die Cousine in Menden im Sauerland geschrieben. Sechs Seiten in Handschrift sind es. Es ist fast eine politische Abhandlung geworden. Aber die Themen lagen auf der Straße und brannten der Familie auf den Nägeln, so erinnert sich die Leserin und dann beginnt auch schon der Text.

Die Briefautorin Christine Schuricht heute: Das Foto machte ihr Sohn bei einem Familienaufenthalt in Tschechien, der Heimat ihrer frühen Kindheit bis 1945. Foto: Privat

„Ihr Lieben! Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie bewegt, wie aufregend unsere Zeit hier ist! Die Tage sind spannend von früh bis abends. Wer hätte das gedacht, dass sich in unserem starren System mal so etwas tut! Wer von uns jetzt noch hinter dem Ofen hocken bleibt, darf sich nicht beklagen, wenn der alte Trott und die Diktatur durch die Partei wieder einkehren!“

Das neue Reisegesetz änderte alles

Geschrieben wurde der Brief vier Tage, bevor die Grenzen geöffnet wurden. Und Christine Schuricht ahnte bereits etwas: „Für uns wird bald hinsichtlich des Reisens eine wesentliche Veränderung kommen“, schrieb sie. Noch ging sie aber davon aus, dass mit dem neuen Reisegesetz „polizeiliche Formalitäten“ fortbestehen. Und Familie Schuricht vermutete, dass dieses Gesetz gar nicht so leicht zu bewerkstelligen sei. Allein schon wegen der Finanzierung. Woher sollen DDR-Bürger die Devisen herbekommen, die sie für die Reise in den Westen benötigen?

Christine Schuricht war bei den Demos von Beginn an dabei. Sie nahmen ihren Anfang jeweils bei Fürbittgottesdiensten in den Kirchen. Aufrufe zu Gewaltlosigkeit und Besonnenheit gab es dort immer wieder. Niemand wusste, wie die Sache ausgeht.

Den Verwandten im Westen wird die Vorgeschichte des heißen Herbstes im Brief umfassend erläutert: „Begonnen hat diese Bewegung mit der großangelegten Wahlfälschung im Mai. Da gab es schon vielerorts kaum zu beherrschende Spannungszustände. Als dann in den Ferien die Fluchtwelle das Land erfasste und die Regierung dieses aufrüttelnde und erschütternde Signal mit der ihr kennzeichnenden Arroganz und Stupidität als belanglos bzw. vom Westen her arrangiert, abtat, wurde das Aufbegehren übermächtig und öffentlich.“

Kein Wehrunterricht, keine Staatsbürgerkunde mehr

Die Besetzung der Prager Botschaft, die Züge mit den Ausreisewilligen in den Westen und die Zwischenfälle am Dresdner Hauptbahnhof, all dies wird in dem Brief an die Cousine im Sauerland erwähnt. Und es geht um Erwartungen. Vor allem auch für den Sohn, der „in eine bessere Zeit hineingeraten ist, als man je erhoffte“. An den Schulen sahen die Jenaer vor 30 Jahren bereits erste Veränderungen: Kein Wehrunterricht mehr, keine Staatsbürgerkunde.

Christine Schuricht ist heute 83 Jahre alt. „Die turbulenten Zeiten vor 30 Jahren sind mir immer noch sehr gegenwärtig“, sagte sie der Zeitung. Und sie erinnert sich, damals reichte kaum die Zeit, um Beruf, Privatleben und gesellschaftliche Arbeit unter einen Hut zu bringen. „Außergewöhnliche Zeiten erfordern eben auch eine außergewöhnliche Zeiteinteilung“, so schieb sie damals.

Inzwischen hat sie wieder etwas mehr Zeit. Die Seite 2 ihres damaligen Briefes hat sie nochmal abgeschrieben, weil das Original durch Wassereinwirkung nur noch schlecht lesbar war. So bleibt ihr persönliches Wendedokument für die Nachwelt vollständig erhalten.