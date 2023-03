Die Band „Deine Kinderband“ bittet am kommenden Wochenende in Jena zum Tanz.

Die Top-10-Veranstaltungen am Wochenende in Jena

Zehn Empfehlungen der Redaktion: Bibi und Tina, Heinz Struck Jazzmusiker und vieles mehr ist im Angebot am Wochenende in Jena.

1. Bibi & Tina – Verhexte Hitparade in der Sparkassenarena

Bibi und Tina touren mit „Bibi & Tina – Die verhexte Hitparade“ durch Deutschland und machen am heutigen Freitag in Jena halt. Das Stück ist inklusive Pause 140 Minuten lang und für Gäste ab drei Jahren geeignet. Tickets kosten ab 35 Euro.

2. Sankt Patrick’s Day im Irish Pub

Den Sankt Patrick’s Day stilecht feiern kann man am heutigen Freitag im Irish Pub „Fiddlers Green“ mit Freibier, Armdrücken und irischer Folk-Musik von „The Publiners“. Einlass ist ab 17 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro.

3. Vernissage: Charles Fréger mit „Wilder Mann“

Erik Stephan und Manuela Dix werden am heutigen Freitag um 19 Uhr mit musikalischer Unterstützung die Ausstellung „Wilder Mann“ in der Kunstsammlung eröffnen. Es sind 89 Fotografien einer Serie von Charles Fréger zu sehen, in der er sich in Europa auf die Suche nach dem mythischen „Wilden Mann“ gemacht hat. Am Samstag gibt es ein Künstlergespräch mit Fréger.

4. Bleiben: Ein Deutschkurs im Theaterhaus

Heute und am Samstag jeweils ab 20 Uhr erzählt Lizzy Timmers im Theaterhaus von ihrem Ankommen in Deutschland. DJ Légères begleitet das Stück „Bleiben – Deutschkurs II“.

5. Tanzen im Kassablanca

Beim „Workout“ im Kassablanca steht Tanzen heute unter dem Motto Fitness. Ab 23 Uhr werden DJ Wellness, Sevensol und Mbeck auflegen. Eintritt kostet 10 Euro.

6. Vernissage von „Linie – Zeichen – Sinn“

Constantin Becker wird am Samstag ab 19 Uhr in die Ausstellung „Linie – Zeichen – Sinn“ einführen. Im Stadtspeicher dabei sind dann auch die beiden Künstler Enne Haehnle und Axel Malik.

7. Heinz Strunk im Volksbad

Heinz Strunk wird am Samstag ab 20 Uhr im Volksbad aus seinem neuen Buch „Ein Sommer in Niendorf“ lesen. Das Buch erzählt von der Auszeit eines Juristen und Schriftstellers in Niendorf. Karten kosten an der Abendkasse 24 Euro, ermäßigt 21 Euro. Im Vorverkauf sind es 21 Euro und 18 Euro ermäßigt.

8. Konzert der Band „Deine Kinderband zum Mitrocken“

Die Kinderband „Deine Kinderband zum Mitrocken“ ist am Sonntag ab 10 Uhr im Volksbad. Es wird gesungen, getanzt und rumgehopst. Eintritt kostet 5 bzw. 3 Euro.

9. Kammerkonzert der Jenaer Philharmonie

Die Jenaer Philharmonie lädt am Sonntag ab 11 Uhr zum 6. Kammerkonzert ein. In der Diele des Historischen Rathauses erklingen Werke von Mozart, Bruch und Nitsche auf der Klarinette, der Viola und dem Klavier.

10. Jazzmusik im Kulturbahnhof

Günter Baby Sommer und „The Lucaciu 3 Karawane“ sind zur Thüringer Jazzmeile mit ihrem Album „Karawane“ am Sonntag im Kulturbahnhof. Los geht es 17 Uhr. Karten im Vorverkauf 15 Euro und 18 Euro an der Abendkasse.